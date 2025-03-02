Шалене розшарування поглядів, – Жадан відверто висловився про скандал Зеленського та Трампа
- Зустріч Зеленського з Трампом у Вашингтоні закінчилася достроковим виходом українського президента через суперечку.
- Жадан висловив думку, що Трамп розглядає ситуацію як бізнес, тоді як для українців це питання виживання.
Наприкінці лютого у Вашингтоні пройшла зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом. Внаслідок суперечки президент України достроково залишив Білий дім.
Цей інцидент прокоментував музикант Сергій Жадан. Повідомляє 24 Канал з посиланням на програму "Говорить Харків" на Радіо Хартія.
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Сергій Жадан наголосив на різниці в поглядах між представниками України та США. На його думку, Дональд Трамп розглядає ситуацію з підписанням угоди про корисні копалини в першу чергу як бізнес-угоду, тоді як для українців це питання виживання, крові та болю.
Раптом ми стикаємося з людьми, які нам говорять про угоду і про те, що в нас на руках немає карт. І про те, що насправді це просто такий бізнес, only business, нічого особистого. Ми просто намагаємося з вами укласти угоду, яка буде вигідна для нас, ну і для вас, можливо, теж. І ця розбіжність досвідів, шалене розшарування поглядів і цінностей, вчора просто страшенно врізалося в око та запало у свідомість, тому що раптом людина, яка сіла з нами за стіл, розкрила карти, і там було зовсім не те, чого ми очікували. Це важлива річ, болюча річ, незвична для нас річ,
– підкреслив артист.
Жадан додав: "Чи добре це? Та, очевидно, нічого доброго в цьому немає. Чи видається, що все закінчується? Ні, все не закінчується, все починається."
Сергій Жадан прокоментував скандал Зеленського і Трампа: дивіться відео онлайн
Що відомо про зустріч Зеленського і Трампа
- Президент України прибув до Сполучених Штатів 28 лютого для зустрічі з президентом Дональдом Трампом. Публічна частина їхньої розмови була напруженою і тривала близько шести хвилин.
- Під час суперечки Трамп заявив, що питання гарантій безпеки для України не розглядатиметься доти, доки не буде досягнуто мирної угоди з Росією. Він висловив упевненість, що президент Росії Володимир Путін поважає його і буде дотримуватися угоди. Він також стверджував, що без військової підтримки США Україна зазнала б швидкої поразки у війні.
- У відповідь Зеленський рішуче відкинув будь-який компроміс з Путіним, заявивши, що Україна не погодиться на припинення вогню, і закликав до переговорів за участю України, Росії, США та європейських партнерів.
- Після словесної перепалки Трамп пішов на зустріч зі своїми радниками, а згодом дав вказівку українській делегації припинити подальші переговори.