Цей інцидент прокоментував музикант Сергій Жадан. Повідомляє 24 Канал з посиланням на програму "Говорить Харків" на Радіо Хартія.

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Сергій Жадан наголосив на різниці в поглядах між представниками України та США. На його думку, Дональд Трамп розглядає ситуацію з підписанням угоди про корисні копалини в першу чергу як бізнес-угоду, тоді як для українців це питання виживання, крові та болю.

Раптом ми стикаємося з людьми, які нам говорять про угоду і про те, що в нас на руках немає карт. І про те, що насправді це просто такий бізнес, only business, нічого особистого. Ми просто намагаємося з вами укласти угоду, яка буде вигідна для нас, ну і для вас, можливо, теж. І ця розбіжність досвідів, шалене розшарування поглядів і цінностей, вчора просто страшенно врізалося в око та запало у свідомість, тому що раптом людина, яка сіла з нами за стіл, розкрила карти, і там було зовсім не те, чого ми очікували. Це важлива річ, болюча річ, незвична для нас річ,

– підкреслив артист.

Жадан додав: "Чи добре це? Та, очевидно, нічого доброго в цьому немає. Чи видається, що все закінчується? Ні, все не закінчується, все починається."

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