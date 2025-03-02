Этот инцидент прокомментировал музыкант Сергей Жадан. Сообщает 24 Канал со ссылкой на программу "Говорит Харьков" на Радио Хартия.

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Сергей Жадан отметил разницу во взглядах между представителями Украины и США. По его мнению, Дональд Трамп рассматривает ситуацию с подписанием соглашения о полезных ископаемых в первую очередь как бизнес-сделку, тогда как для украинцев это вопрос выживания, крови и боли.

Вдруг мы сталкиваемся с людьми, которые нам говорят о сделке и о том, что у нас на руках нет карт. И о том, что на самом деле это просто такой бизнес, only business, ничего личного. Мы просто пытаемся с вами заключить сделку, которая будет выгодна для нас, ну и для вас, возможно, тоже. И это расхождение опытов, безумное расслоение взглядов и ценностей, вчера просто ужасно врезалось в глаз и запало в сознание, потому что вдруг человек, который сел с нами за стол, раскрыл карты, и там было совсем не то, чего мы ожидали. Это важная вещь, болезненная вещь, необычная для нас вещь,

– подчеркнул артист.

Жадан добавил: "Хорошо ли это? Да, очевидно, ничего хорошего в этом нет. Кажется, ли, что все заканчивается? Нет, все не заканчивается, все начинается."

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