SKYLERR та Євген Пронін разом: співачка вперше показала романтичні фото з коханим

У зіркових кулуарах давно ходили чутки про те, що співачка SKYLERR (Валерія Кудрявець) зустрічається з адвокатом Євгеном Проніним. Річ у тім, що їх не один раз бачили разом на публіці.

У новорічну ніч артистка підтвердила роман із Проніним. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку SKYLERR. Валерія опублікувала серію романтичних фото з Євгеном: на знімках пара цілується, обіймається, дуркує та мило позує разом. Підсумки не одного року,

– зазначила артистка під публікацією. Раніше блогер Олександр Волошин в інтерв'ю, яке вийшло на ютуб-канал Василя Тимошенка, розповідав, що мав стосунки з Валерією. За його словами, це був київський роман, який швидко закінчився. Що відомо про особисте життя Євгена Проніна? Впродовж 5 років адвокат зустрічався з журналісткою Раміною Есхакзай.

У травні 2021 року стало відомо про заручини пари. Євген освідчився дівчині під час відпочинку на Мальдівах, проте вже на початку 2023 року пара оголосила про розрив. Чому саме пара вирішила розійтися – невідомо.