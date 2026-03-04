Перша зустріч була на Байковому кладовищі, – SKYLERR відверто розповіла про стосунки з Проніним

Співачка SKYLERR (Валерія Кудрявець) поділилась подробицями стосунків з відомим українським адвокатом Євгеном Проніним. Вони лише нещодавно офіційно оголосили, що зустрічаються, хоча чутки ходили в мережі давно.

Про стосунки та знайомство з Євгеном Валерія розповіла у новому великому інтерв'ю, що вийшло на ютуб-каналі "Розмова".

Валерія Кудрявець зізналась, що вони з Євгеном Проніним тривалий час не розповідали про стосунки, адже хотіли "потримати за завісою" їхню близькість. Пара й зараз не ділиться подробицями.

Хотілося, по-перше, трошечки перевірити наші стосунки, не привертати зайвої уваги. Хотілося, щоб це було за дверима нашого дому. Хотілося дати цьому якогось певного періоду, коли ніхто про це не знає. Хоча ми не ховались, ми з'являлись разом (на подіях – 24 Канал),

– пояснила співачка.

Кудрявець розповіла, як вони з Проніним познайомились. Валерія та Євген були підписані одне на одного в інстаграмі. Дівчина бачила, що чоловік підтримує її творчість.

Співачка та адвокат іноді списувалися, а згодом вирішили зустрітися.

Наша перша зустріч була на Байковому кладовищі. Це дуже романтично (сміється – 24 Канал). Женя часто проводить екскурсії Байковим кладовищем, тому що досліджує це місце. І ось він мені запропонував провести екскурсію. Ми так познайомились, а далі почали спілкуватися, і якось так усе закрутилось,

– пригадала SKYLERR.

За словами Валерії, вони з Євгеном узагалі не сваряться, а певні непорозуміння вирішують за розмовами.

Напевно, у нас досі цукерково-букетний період. Я б хотіла, щоб цей період романтичності та розуміння був між нами якомога довше,

– зазначила Кудрявець.

Рішення з'їхатися закохані прийняли разом. Співачка поділилась, що спільний побут для них комфортний. До речі, Пронін активно допомагає Валерії з творчістю – адвокат каже, що це була його ініціатива.

Кудрявець вважає їхній з Євгеном тандем ідеальним. Закоханим подобається проводити час разом.

Найкращий момент для мене – це вечір, коли ніби всі негаразди, проблеми чи зайві думки йдуть на задній план, ми обіймаємося, і я засинаю,

– додала Валерія.

Пронін розповів, що спільний сніданок – це ритуал для них. Валерія та Євген можуть поїсти вдома, адже дівчина чудово готує, або піти в якийсь заклад.

Ми граємо в пінг-понг. У нас є такий принцип змагальності. Ми десь намагаємось одне з одним батлити. Мені з нею складно грати. Вона гарно грає. Ми два аматори, але вона трошки сильніша, вона швидше навчається. Вона молодша на 10 років (сміється – 24 Канал),

– поділився адвокат.

