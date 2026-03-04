Об отношениях и знакомстве с Евгением Валерия рассказала в новом большом интервью, что вышло на ютуб-канале "Разговор".

Валерия Кудрявец призналась, что они с Евгением Прониным долгое время не рассказывали об отношениях, ведь хотели "подержать за занавесом" их близость. Пара и сейчас не делится подробностями.

Хотелось, во-первых, немножечко проверить наши отношения, не привлекать лишнего внимания. Хотелось, чтобы это было за дверью нашего дома. Хотелось дать этому какого-то определенного периода, когда никто об этом не знает. Хотя мы не прятались, мы появлялись вместе (на событиях – 24 Канал),

– объяснила певица.

Кудрявец рассказала, как они с Прониным познакомились. Валерия и Евгений были подписаны друг на друга в инстаграме. Девушка видела, что мужчина поддерживает ее творчество.

Певица и адвокат иногда списывались, а впоследствии решили встретиться.

Наша первая встреча была на Байковом кладбище. Это очень романтично (смеется – 24 Канал). Женя часто проводит экскурсии по Байковому кладбищу, потому что исследует это место. И вот он мне предложил провести экскурсию. Мы так познакомились, а дальше начали общаться, и как-то так все закрутилось,

– вспомнила SKYLERR.

По словам Валерии, они с Евгением вообще не ссорятся, а определенные недоразумения решают за разговорами.

Наверное, у нас до сих пор конфетно-букетный период. Я бы хотела, чтобы этот период романтичности и понимания был между нами как можно дольше,

– отметила Кудрявец.

Решение съехаться влюбленные приняли вместе. Певица поделилась, что совместный быт для них комфортный. Кстати, Пронин активно помогает Валерии с творчеством – адвокат говорит, что это была его инициатива.

Кудрявец считает их с Евгением тандем идеальным. Влюбленным нравится проводить время вместе.

Лучший момент для меня – это вечер, когда будто все проблемы или лишние мысли уходят на задний план, мы обнимаемся, и я засыпаю,

– добавила Валерия.

Пронин рассказал, что совместный завтрак – это ритуал для них. Валерия и Евгений могут поесть дома, ведь девушка прекрасно готовит, или пойти в какое-то заведение.

Мы играем в пинг-понг. У нас есть такой принцип состязательности. Мы где-то пытаемся друг с другом батлить. Мне с ней сложно играть. Она хорошо играет. Мы два любителя, но она немножко сильнее, она быстрее учится. Она моложе на 10 лет (смеется – 24 Канал),

– поделился адвокат.

