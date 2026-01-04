Укр Рус
4 січня, 17:48
2

Усі жаліються на ціни, – відомий ведучий розкрив, скільки тисяч витратив на обід у Буковелі

Софія Хомишин
Основні тези
  • Слава Дьомін поділився, що середній чек на обід для двох у ресторані Буковеля становить близько двох тисяч гривень.
  • Оля Полякова, Григорій Решітнік, і Валік Міхієнко також проводять відпустку в Буковелі з родинами та друзями.

Чимало українських зірок у період різдвяно-новорічних свят відправились у відпустки з рідними та друзями. Серед них – ведучий та блогер Слава Дьомін. Він разом з сином Владом поїхав у Буковель.

У своєму телеграм-каналі Слава Дьомні розповів про ціни в ресторанах на гірськолижному курорті, передає 24 Канал. 

Ви знаєте, так цікаво: усі жаліються на ціни в Буковелі, але – опа! Ресторани-то повні,
– зазначив ведучий. 

Він додав, що середній чек у ресторані для двох складає близько двох тисяч гривень. 

Крім того, показав відео, де видно, що всі столики в закладі заповнені. 

Хто ще з українських зірок відпочиває в Буковелі? 

  • Про це в інстаграм-сторіс постила Оля Полякова. Вона у відпустку поїхала з двома доньками – Марією та Алісою – і зятем Еденом Пассарелі.

Оля Полякова у Буковелі / Скриншот з інстаграм-сторіс

Оля Полякова в Буковелі / Скриншот з інстаграм-сторіс