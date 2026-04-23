Воно не збільшується, – український ведучий розповів про новоутворення у мозку

Ведучий Слава Соломка відверто розповів про свій діагноз. Вивляється, у нього є новоутворення у мозку.

Подробицями Соломка інтерв'ю Славі Дьоміну.

Не пропустіть Я його так ненавиділа, – відома акторка зізналась, що стала жертвою домагання з боку режисера

Слава Соломка розповів, що відповідний діагноз йому поставили близько 10 років тому. Ведучий дізнався про новоутворення у мозку, коли йому зробили МРТ, – у чоловіка стався напад судом.

Водночас Соломка зізнався, що спокійно поставився до діагнозу.

Значить треба це лікуватися. Це проблема, яку треба вирішити,

– сказав він.

Ведучий зазначив, що не знає причини виникнення новоутворення у мозку, вони можуть бути різними. Коли Слава Дьомін запитав, які у нього були симптоми, Соломка відповів – напади епілепсії.

Воно не збільшується – це найголовніше,

– підсумував ведучий.

Зазначимо, кілька місяців тому в інтерв'ю Мирославі Мандзюк Слава Соломка розповів, що зокрема через діагноз новоутворення у мозку його визнали непридатним до військової служби.

У мене є кілька захворювань, які мене роблять непридатним до військового обліку. Я кожен день приймаю відповідні препарати, без яких я не можу жити. І ці препарати мені, відповідно до медичних протоколів і правил, держава видає безплатно,

– пояснив ведучий.

Яку хворобу мав Михайло Клименко?