Укр Рус
Show24 Українські зірки SLAVIA вперше стала мамою та розсекретила стать малюка
14 червня, 09:36
3

SLAVIA вперше стала мамою та розсекретила стать малюка

Марія Примич
Основні тези
  • Співачка SLAVIA вперше стала мамою, народивши сина від бізнесмена Андрія Павлюка 8 червня на свято Трійці.
  • Подружжя ще не вирішило остаточно, як назвати дитину, розглядаючи імена Лев та Атлас.

Співачка SLAVIA повідомила, що вперше стала мамою. Вона розсекретила, кого народила: хлопчика чи дівчинку.

SLAVIA народила первістка від бізнесмена Андрія Павлюка у неділю, 8 червня, на свято Трійці. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку співачки. 

До речі Ірина Геращенко вперше стала мамою: спортсменка розсекретила стать дитини

SLAVIA опублікувала фото, де зображені її руки, Андрія Павлюка та новонародженої дитини. Співачка народжувала у Житомирському обласному перинатальному центрі. 

В неділю, на свято Пресвятої Трійці, нас стало троє. Дякуємо Богу за благословенний дарунок, 
– написала вона. 

SLAVIA вперше стала мамою / Фото з інстаграму співачки

У коментарях шанувальники та колеги вітають подружжя з поповненням у сім'ї. Теплі слова, зокрема, написали ексчоловік SLAVIA, Дзідзьо (Михайло Хома), та Наталка Карпа. 

В коментарі kp.ua SLAVIA розповіла, що у них з Андрієм народився син вагою понад 3 кілограми та зростом 52 сантиметри. Закохані одружилися 7 червня, а вже 8 співачка народила. Перейми почалися вночі. 

Такий у нас чудесний хлопчик, навіть не віриться, що це я його народила. Щастя просто переповнює. Навіть важко передати свої емоції словами. Цікавого його розглядати, на кого він схожий. Мені здається, на Андрія, 
– поділилась SLAVIA. 

Андрій Павлюк був присутній на пологах коханої. Подружжя ще не вирішило, як назвати сина. 

Я дуже хочу назвати Левом. А Андрій хоче назвати Атласом. Йому це ім'я дуже подобається. Андрій каже, що буде класне ім'я, якщо син вирішить бути артистом. Для сцени воно то класно, а для життя, як на мене, не дуже пасує. Тому думаємо, 
– розповіла співачка. 


SLAVIA та Андрій Павлюк з сином / Фото SLAVIA

Стосунки SLAVIA та Андрія Павлюка