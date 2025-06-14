SLAVIA вперше стала мамою та розсекретила стать малюка

Співачка SLAVIA повідомила, що вперше стала мамою. Вона розсекретила, кого народила: хлопчика чи дівчинку.

SLAVIA народила первістка від бізнесмена Андрія Павлюка у неділю, 8 червня, на свято Трійці. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку співачки.

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SLAVIA опублікувала фото, де зображені її руки, Андрія Павлюка та новонародженої дитини. Співачка народжувала у Житомирському обласному перинатальному центрі.

В неділю, на свято Пресвятої Трійці, нас стало троє. Дякуємо Богу за благословенний дарунок,

– написала вона.

SLAVIA вперше стала мамою / Фото з інстаграму співачки

У коментарях шанувальники та колеги вітають подружжя з поповненням у сім'ї. Теплі слова, зокрема, написали ексчоловік SLAVIA, Дзідзьо (Михайло Хома), та Наталка Карпа.

В коментарі kp.ua SLAVIA розповіла, що у них з Андрієм народився син вагою понад 3 кілограми та зростом 52 сантиметри. Закохані одружилися 7 червня, а вже 8 співачка народила. Перейми почалися вночі.

Такий у нас чудесний хлопчик, навіть не віриться, що це я його народила. Щастя просто переповнює. Навіть важко передати свої емоції словами. Цікавого його розглядати, на кого він схожий. Мені здається, на Андрія,

– поділилась SLAVIA.

Андрій Павлюк був присутній на пологах коханої. Подружжя ще не вирішило, як назвати сина.

Я дуже хочу назвати Левом. А Андрій хоче назвати Атласом. Йому це ім'я дуже подобається. Андрій каже, що буде класне ім'я, якщо син вирішить бути артистом. Для сцени воно то класно, а для життя, як на мене, не дуже пасує. Тому думаємо,

– розповіла співачка.



SLAVIA та Андрій Павлюк з сином / Фото SLAVIA

Стосунки SLAVIA та Андрія Павлюка