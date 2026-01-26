Ексучасниця "Холостяка-14" пояснила, чому заплатила СТБ штраф у розмірі 5 тисяч доларів

Володарка титулу "Міс Україна 2023" Софія Шамія – одна із найскандальніших учасниць 14 сезону "Холостяка". 21-річна модель дала відверте інтерв'ю, в якому розкрила певні деталі про проєкт.

У програмі "Очі в очі" Шамія пояснила, чому насправді заплатила штраф у розмірі 5 тисяч доларів телеканалу СТБ. Інтерв'ю з ексучасницею "Холостяка" вийшло на ютуб-каналі Марічки Довбенко.

Тому що я просто не робила того, чого хотіли. Тому що я вирішила піти. Тому що я не створила ще більше шоу. Тому що я на колінах не просила вибачення. Просто вони хотіли шоу, а я цього шоу не дала. Це єдина причина,

– поділилась Софія Шамія.

Представники телеканалу пояснювали моделі, що вона платить штраф через те, що не попрощалася з Тарасом Цимбалюком.

Водночас Марічка Довбенко, яка брала участь у 13 сезоні "Холостяка", стверджує, що в контракті немає пункту, що потрібно прощатися з головним героєм реаліті-шоу. Інтерв'юерка додала, що не одна учасниця прокидала проєкт, але штраф заплатила лише Шамія.

Бо розізлила. Мені моментами гріє душу, що 21-річна дівчина змогла розізлити продюсерів, яким за 30, і заплатила їм штраф,

– зазначила модель.

Софія додала, що в контракті було прописано, що якщо учасниця за декілька днів не попереджає, що хоче піти з "Холостяка", то сплачує штраф, тож вона не могла відмовитись.

Ніхто з учасниць не попереджав за декілька днів. Тому що якщо ти вирішуєш піти, ти підеш. Але це формальність. Договір складений так, що якщо тобі поставили штраф, то ти будеш платити. А якщо ти відмовишся, заплатиш ще більше,

– пояснила дівчина.

Нагадаємо, що після скандального інтерв'ю Тараса Цимбалюка Єві Коршик Софія Шамія вимагала в телеканалу СТБ та проєкту "Холостяк" повернути їй 5 тисяч доларів. Модель не розуміє, чому акторові можна говорити, що в нього не виникли почуття до жодної учасниці, а вона заплатила штраф за те, що не попрощалась з ним.

Коли й чому Софія Шамія покинула "Холостяка"?