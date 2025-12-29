Софія Шамія вперше розповіла про жорсткі умови контракту "Холостяка"
- Софія Шамія заплатила телеканалу СТБ штраф у розмірі 200 тисяч гривень після того, як покинула шоу "Холостяк".
- Вона розповіла, що контракт на шоу включає пункт про відсутність відповідальності каналу за учасників та відмову від моральної компенсації.
Однією із найбільш обговорюваних учасниць 14 сезону шоу "Холостяк" стала модель Софія Шамія, яка має титул "Міс Україна-2023". Дівчина заплатила телеканалу СТБ штраф у розмірі 200 тисяч гривень після того, як покинула реаліті.
Тепер вона розсекретила декілька пунктів контракту на "Холостяку". Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал SHOWROOM LUX FM.
У шоу "День з зіркою", де ведуча Таня Лі провела день з Софією Шамією, щоб познайомити глядачів з її життям, зайшла розмова про проєкт "Холостяк".
Зараз попадаю під інший пункт про нерозголошення договору. Але там є пункт, якщо щось із тобою стається, то канал не несе ніякої відповідальності. І моральну компенсацію тобі ніхто не повинен виплачувати,
– розповіла дівчина.
"День з зіркою": дивіться відео онлайн
Що відомо про участь Софії Шамії в "Холостяку-14"?
- Модель вирішила подати заявку на шоу через симпатію до Тараса Цимбалюка. Актор сподобався їй і зовні, і внутрішньо.
- На самому проєкті Софія опинилася в центрі кількох скандалів. Під час першої вечірки вона потрапила в незручну ситуацію, не знаючи, що таке "турнікет". Це здивувало інших учасниць, адже дівчина навчається в медичному університеті.
- У третьому випуску Оксана Шанюк звинуватила Софію в тому, що вона раніше була коханкою.
- Зрештою модель прийняла рішення залишити проєкт.
- Після цього вона здивувала заявою про те, що збирається до суду.
- Крім того, Шамія обурилася через те, що у кадрі з неї "зробили малу наївну дівчинку".