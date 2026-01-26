Він не є чесним, – "Міс Україна" висловилась про Цимбалюка після його скандального інтерв'ю

На початку 2026 року вийшло скандальне інтерв'ю Тараса Цимбалюка, яке викликало обурення в мережі. Водночас ексучасниця 14 сезону "Холостяка", володарка титулу "Міс Україна 2023" Софія Шамія зізналась, що воно її не шокувало.

Про це модель розповіла у новому випуску програми "Очі в очі", який вийшов на ютуб-каналі Марічки Довбенко.

Софія Шамія поділилась, що не розчарувалась у Тарасі Цимбалюку, адже пішла з проєкту "Холостяк" досить рано, тож не прив'язалась до нього. Дівчина додала, що їй було байдуже на інтерв'ю актора.

Єдине, дуже малий відрізок був між пост-шоу та інтерв'ю. І дійсно дивно було дивитись, що він там каже одне, а там інше. Але я можу зрозуміти. Там (на пост-шоу – 24 Канал) поряд з ним сиділа керівниця. Навіть якби він сказав щось не те, це б все одно не додали,

– зазначила Шамія.

Раніше володарка титулу "Міс Україна 2023" говорила, що їй імпонують сімейні цінності Цимбалюка, проте зараз модель зізнається, що не бачить його своїм партнером.

Сімейні цінності досі імпонують. У нього класна родина. Але я б боялася з цією людиною будувати стосунки, тому що він не є чесним. Я розумію, що це шоу. Все окей. Всі ми граємо якусь окрему роль. Просто я не змогла б довіритися,

– пояснила Софія.

Інтерв'ю з Софією Шамією: дивіться відео онлайн

Що Тарас Цимбалюк сказав в інтерв'ю?