Після місяців лікування: YAKTAK переніс операцію

Український співак YAKTAK вперше розповів про проблеми зі здоров'ям, що почались близько пів року тому. Після місяців лікування йому довелось перенести операцію.

Причиною став невдалий крок на сцені. Про це YAKTAK (справжнє ім'я – Ярослав Карпук) розповів у своїх соцмережах, передає 24 Канал.

Музикант розповів, що все почалось у вересні 2025 року, коли він перебував у турі Сполученими Штатами. YAKTAK невдало зробив крок на сцені, через що у нього почались проблеми з ногою.

Надалі на артиста чекали місяці лікування й перев'язки. Також довелося зробити операцію. YAKTAK показав, що зараз пересувається з допомогою милиць. Зараз він відновлюється, а в коментарях до допису музиканту бажають якнайшвидшого одужання.



YAKTAK / Фото з інстаграму YAKTAK

Зазначимо, нещодавно операцію перенесла українська акторка Тамара Яценко. Ольга Сумська розповіла, що зірці замінили кульшовий суглоб.

Чим відомий YAKTAK?