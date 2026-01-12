Після місяців лікування: YAKTAK переніс операцію
- Український співак YAKTAK переніс операцію через травму ноги, отриману під час виступу у США у вересні 2025 року.
- Він зараз пересувається на милицях і відновлюється після місяців лікування та перев'язок.
Український співак YAKTAK вперше розповів про проблеми зі здоров'ям, що почались близько пів року тому. Після місяців лікування йому довелось перенести операцію.
Причиною став невдалий крок на сцені. Про це YAKTAK (справжнє ім'я – Ярослав Карпук) розповів у своїх соцмережах, передає 24 Канал.
Музикант розповів, що все почалось у вересні 2025 року, коли він перебував у турі Сполученими Штатами. YAKTAK невдало зробив крок на сцені, через що у нього почались проблеми з ногою.
Надалі на артиста чекали місяці лікування й перев'язки. Також довелося зробити операцію. YAKTAK показав, що зараз пересувається з допомогою милиць. Зараз він відновлюється, а в коментарях до допису музиканту бажають якнайшвидшого одужання.
YAKTAK / Фото з інстаграму YAKTAK
Зазначимо, нещодавно операцію перенесла українська акторка Тамара Яценко. Ольга Сумська розповіла, що зірці замінили кульшовий суглоб.
Чим відомий YAKTAK?
- YAKTAK народився у Волинській області й з самого дитинства любив музику – це йому прищепили бабуся та дідусь. Ярослав навчався в гімназії, згодом вступив до Київської академії естрадного та циркового мистецтва.
- Уперше YAKTAK з'явився на великій сцені у 2019 році, коли взяв участь у 5 сезоні шоу "Голос. Діти" – він потрапив до суперфіналу. Через два роки почав писати власні пісні.
- У 2022 році YAKTAK запустив сольний проєкт. За кілька років кар'єри встиг зробити спільні треки з багатьма відомими артистами. У листопаді вийшов його альбом "Буду собою". На весну 2026 у YAKTAK запланований концертний тур країнами Європи.