У Києві хочуть назвати вулицю на честь Степана Гіги
- У Києві з'явилася петиція про перейменування вулиці на честь Степана Гіги, яка вже зібрала 2416 із 6000 необхідних голосів.
- Степан Гіга, народний артист України, помер 12 грудня після хірургічного втручання та був похований у Львові.
Після смерті народного артиста України Степана Гіги в Києві хочуть назвати вулицю його іменем.
Петиція з цією ініціативою з'явилася на офіційному сайті Київської міської ради, пише 24 Канал.
Не пропустіть Вийшло закохатися, – переможниця "Холостяка" зробила відверту заяву після фіналу
Степан Гіга є однією з ключових постатей сучасної української естрадної музики. У період становлення незалежної України він зробив значний внесок у популяризацію української мови та пісні, послідовно виступаючи та створюючи музичні твори українською мовою в умовах жорсткої конкуренції з іншомовним культурним продуктом. Пісні Степана Гіги стали впізнаваною частиною сучасної української культурної спадщини,
– написав автор петиції Микита Миколайович Родителев.
На збір підписів є 45 днів. Петиція за перейменування вулиці на честь Степана Гіги наразі набрала 2416 із 6000 необхідних голосів.
Окрім того, що підписати петицію можна на офіційному сайті Київської міської ради, це також можна зробити у додатку Київ Цифровий. Для цього потрібно відкрити розділ "Петиції" та знайти петицію номер 13963.
Це важливий жест пам'яті та шани маестро, чия музика стала частиною історії України. Підтримайте цю ініціативу – збережімо ім'я Степана Гіги в серці столиці,
– написала команда артиста в інстаграмі.
Що відомо про смерть Степана Гіги?
- Серце народного артиста України зупинилося 12 грудня у реанімації Першого ТМО Львова.
- Незадовго перед цим йому провели термінове хірургічне втручання через хворобу. Пізніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Степан Гіга впав у кому після серйозних післяопераційних ускладнень. Джерела 24 Каналу стверджують, що Степану Гізі ампутували ногу вище коліна.
- 15 грудня артиста поховали у Львові на Личаківському кладовищі.