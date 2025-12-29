У Києві хочуть назвати вулицю на честь Степана Гіги

Після смерті народного артиста України Степана Гіги в Києві хочуть назвати вулицю його іменем.

Петиція з цією ініціативою з'явилася на офіційному сайті Київської міської ради, пише 24 Канал.

Не пропустіть Вийшло закохатися, – переможниця "Холостяка" зробила відверту заяву після фіналу

Степан Гіга є однією з ключових постатей сучасної української естрадної музики. У період становлення незалежної України він зробив значний внесок у популяризацію української мови та пісні, послідовно виступаючи та створюючи музичні твори українською мовою в умовах жорсткої конкуренції з іншомовним культурним продуктом. Пісні Степана Гіги стали впізнаваною частиною сучасної української культурної спадщини,

– написав автор петиції Микита Миколайович Родителев.

На збір підписів є 45 днів. Петиція за перейменування вулиці на честь Степана Гіги наразі набрала 2416 із 6000 необхідних голосів.

Петиція за перейменування вулиці в Києві на честь народного артиста України Степана Гіги / Скриншот з сайту Київської міської ради

Окрім того, що підписати петицію можна на офіційному сайті Київської міської ради, це також можна зробити у додатку Київ Цифровий. Для цього потрібно відкрити розділ "Петиції" та знайти петицію номер 13963.

Це важливий жест пам'яті та шани маестро, чия музика стала частиною історії України. Підтримайте цю ініціативу – збережімо ім'я Степана Гіги в серці столиці,

– написала команда артиста в інстаграмі.

Що відомо про смерть Степана Гіги?