Найважчий період у житті, – донька Степана Гіги розповіла, як переживає втрату батька

Наприкінці 2025 року в українському шоубізнесі сталася велика втрата – з життя пішов Народний артист Степан Гіга. Він залишив по собі двох дітей: Квітославу та Степана Гігу-молодшого.

Його донька поділилася тим, як переживає смерть батька. Про це вона розповіла в інтерв'ю виданню Telegraf.

Квітослава та Степан залишалися поруч із батьком до останніх хвилин його життя.

Це найважчий період у моєму житті. Цю втрату неможливо описати словами, і я розумію, що цей біль не мине ніколи. Але зараз ми хочемо продовжити його справу, тому що до останніх днів тато говорив лише про те, як він нами пишається і як сильно вірить у нас. Саме це сьогодні дає сили рухатися далі,

– сказала Квітослава.

Як відомо, музичну спадщину Степан Гіга залишив у спадок обом своїм дітям, тож нині вони мають можливість виконувати його пісні та продовжувати творчий шлях батька. Про це Квітослава та Степан Гіга-молодший розповіли в інтерв'ю, яке вийшло на ютуб-каналі ТСН Гламур.

Що відомо про смерть Степана Гіги?

У листопаді 2025 року стало відомо, що Степан Гіга перебуває в лікарні у тяжкому стані. Його команда повідомила, що артист переніс операцію

Лікарі намагалися стабілізувати його стан, однак через кілька тижнів співак помер у реанімації у Львові.

Діти Степана Гіги згодом розкрили, що причиною смерті співака став цукровий діабет та інфекція, з якими його організм не зміг впоратися.

Похорон співака відбувся у Львові. Спершу пройшла заупокійна служба у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла, після чого Степана Гігу поховали на Личаківському кладовищі.