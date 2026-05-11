Найважчий період у житті, – донька Степана Гіги розповіла, як переживає втрату батька
- Наприкінці 2025 року помер Народний артист Степан Гіга, його діти Квітослава та Степан Гіга-молодший залишилися поруч з ним до останніх хвилин.
- Причиною смерті співака стали ускладнення від цукрового діабету та інфекції; похорон відбувся у Львові.
Наприкінці 2025 року в українському шоубізнесі сталася велика втрата – з життя пішов Народний артист Степан Гіга. Він залишив по собі двох дітей: Квітославу та Степана Гігу-молодшого.
Його донька поділилася тим, як переживає смерть батька. Про це вона розповіла в інтерв'ю виданню Telegraf.
Квітослава та Степан залишалися поруч із батьком до останніх хвилин його життя.
Це найважчий період у моєму житті. Цю втрату неможливо описати словами, і я розумію, що цей біль не мине ніколи. Але зараз ми хочемо продовжити його справу, тому що до останніх днів тато говорив лише про те, як він нами пишається і як сильно вірить у нас. Саме це сьогодні дає сили рухатися далі,
– сказала Квітослава.
Як відомо, музичну спадщину Степан Гіга залишив у спадок обом своїм дітям, тож нині вони мають можливість виконувати його пісні та продовжувати творчий шлях батька. Про це Квітослава та Степан Гіга-молодший розповіли в інтерв'ю, яке вийшло на ютуб-каналі ТСН Гламур.
Що відомо про смерть Степана Гіги?
У листопаді 2025 року стало відомо, що Степан Гіга перебуває в лікарні у тяжкому стані. Його команда повідомила, що артист переніс операцію
Лікарі намагалися стабілізувати його стан, однак через кілька тижнів співак помер у реанімації у Львові.
Діти Степана Гіги згодом розкрили, що причиною смерті співака став цукровий діабет та інфекція, з якими його організм не зміг впоратися.
Похорон співака відбувся у Львові. Спершу пройшла заупокійна служба у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла, після чого Степана Гігу поховали на Личаківському кладовищі.