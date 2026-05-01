Зеленський відреагував на петицію про присвоєння Степану Гізі звання Героя України

Президент України відреагував на електронну петицію з проханням присвоїти Степану Гізі звання Героя України (посмертно). Володимир Зеленський подякував усім, хто долучився до підписання, за активну громадянську позицію та бажання вшанувати пам'ять народного артиста.

Про це йдеться на сайті Офісу Президента.

Володимир Зеленський зазначив, що звання Героя України – державна нагорода, найвищий ступінь відзнаки в Україні, яка присвоюється за визначні геройські вчинки або трудові досягнення.

Глава держави звернувся до прем'єр-міністерки Юлії Свириденко з проханням опрацювати порушене в петиції питання та внести відповідні пропозиції в установленому порядку.

Ініціаторкою петиції виступила Папазова Галина Анатоліївна. Степану Гізі хочуть присвоїти звання Героя України "за його визначний, багаторічний внесок у збереження, розвиток і популяризацію української культури, за формування та утвердження національної ідентичності".

Наприкінці березня петиція набрала необхідних 25 тисяч голосів для розгляду президентом.

Друзі, це сталося. Петиція №257302 зібрала необхідну кількість голосів. Дякуємо кожному, хто долучився, підписав і підтримав цю важливу справу. Це результат нашої спільної віри, єдності та небайдужості,

– йшлося у дописі, опублікованому на офіційній сторінці народного артиста в інстаграмі.

Що відомо про смерть Степана Гіги?

Нагадаємо, що Степан Гіга помер 12 грудня 2025 року. Діти співака, Степан та Квітослава, розповіли, що причиною смерті став цукровий діабет та інфекція, яку організм не зміг подолати.

З народним артистом України прощалися 14 грудня в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові. Похорон відбувся 15 грудня. Гігу поховали на Личаківському цвинтарі.

28 березня у київському Палаці спорту відбувся великий концерт пам'яті Степана Петровича, під час якого відомі українські артисти виконали його хіти.