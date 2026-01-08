Українське посольство вимагає скасувати виступ пропутінської балерини Захарової в Італії
- Українське посольство вимагає скасувати виступи російських артистів Світлани Захарової та Вадима Репіна у Флоренції через їхню підтримку Кремля.
- Українське відомство посилається на попереднє скасування виступу диригента Валерія Гергієва як приклад успішного тиску на італійську сторону.
У Флоренції заплановані виступи двох російських артистів – путіністки Світлани Захарової та скрипаля Вадима Репіна, якому у 2022 році Володимир Путін присвоїв звання народного артиста. Та ці дві події під загрозою проведення, адже у справу втрутилось українське посольство.
Дипломати написали відповідне звернення до мерії Флоренції, пише 24 Канал із посиланням на LB.ua.
Важливо Українська блогерка-мільйонниця створила дитячий ютуб-канал російською і привернула увагу юриста
У відомстві на запит журналістів відповіли, що "послідовно доводять до відома італійську сторону, що виступи російських артистів, відомих своєю лояльністю до Кремля, на європейських сценах має на меті відбілювання репутації Росії в умовах повномасштабної збройної агресії проти України".
Однак наразі відповіді від мерії італійського містечка немає.
Посольство також нагадало про нещодавнє скасування виступу російського диригента Валерія Гергієва – щирого прихильника політики Кремля. Він також запланував виступ в Італії, але цьому бажанню здійснитись не вдалось.
Не дивлячись на спроби виправдати його виступ виключно як "представника культури, а не політики", весь російський політикум чинив тиск та сипав погрозами італійській стороні у процесі скасування його виступу, що лише підтвердило тісний зв'язок між російською культурною елітою та владою РФ,
– йдеться у заяві дипломатів.
Українське відомство продовжує стежити за ситуацією щодо виступів згаданих артистів на теренах європейської країни, а також робить усе, що в силах, щоб анонсовані події не відбулись.
Цікаво, що раніше в італійській Вероні мав виступати російський оперний співак Ільдар Абдразаков, який відкрито підтримує Путіна. Іноземна публіка почала бойкотувати анонсований концерт, і його таки скасували, передавало видання ANSA.
Що відомо про Світлану Захарову та Вадима Репіна?
- Російська балерина є уродженкою України (родом із Луцька). Навчалась у Київському хореографічному училищі, а після – подалась до Росії будувати кар'єру.
- З 2007 по 2011 роки була депутатом від партії "Єдина Росія", а у 2014 році, коли країна-агресорка розв'язала війну проти України, підтримала окупантів, написавши листа до Путіна зі словами підтримки. У 2024 році стала його довіреною особою під час президентської кампанії. З січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО України.
- Вадим Репін – чоловік згаданої балерини. Живе на дві країни – Швейцарія та Італія. Також має два громадянства – російське та бельгійське.