Анджеліна Джолі, принц Гаррі, Nemo та інші: хто зі світових зірок приїжджав до України у 2025

-

Попри небезпеку та виклики повномасштабного російського вторгнення, Україна залишається відкритою для світу. Це підтверджують численні візити знаменитостей.

Голлівудські актори, музиканти, режисери та представники королівських родин відвідували не лише столицю, а й прифронтові міста. Вони зустрічалися з військовими, приїжджали у лікарні, виступали на концертах та на власні очі бачили наслідки російської агресії. Хто саме зі світових зірок приїжджав до України у 2025 році – дивіться в матеріалі 24 Каналу.

Вас також може зацікавити Не змогли зберегти стосунки: які зіркові пари розлучилися у 2025 році

Семюел Баєр

Американський кліпмейкер Семюел Баєр, який працював з гуртами Nirvana, Green Day, Metallica та іншими артистами, навесні відвідав Україну. Він побував у Києві, де провів зустріч зі студентами Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого.

Крім того, режисер відвідав прифронтові міста на Сході України, де разом зі знімальною групою Культурних Сил знімав українських військових та музикантів.

Я знайшов нових друзів та познайомився з неймовірними людьми. Моє серце розбивається, коли я чую про ракети та дрони, спрямовані на невинне цивільне населення. Це тероризм, а не війна,

– написав режисер у своєму інстаграмі.

Як зазначили в інстаграмі Культурних Сил, у зйомці документального фільму взяв участь ще один актор і режисер Шон Пенн.

Шон Пенн

У квітні був четвертий візит Шонна Пенна до України. Він тоді зустрівся з військовослужбовцями 3-го окремого полку спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго в Кропивницькому. Актор навіть записав відеозвернення, яке опублікували на фейсбук-сторінці полку.

Принц Гаррі

Син короля Чарльза III цьогоріч двічі приїжджав до України. Перший його візит відбувся у квітні, тоді герцог Сассекський побував у реабілітаційному центрі Superhumans у Львові, де поспілкувався з працівниками й пацієнтами закладу.

Вдруге принц Гаррі приїхав до України у вересні. Він відвідав Київ, де мав представити нові ініціативи, спрямовані на підтримку реабілітації українських військових, які отримали поранення на фронті. У столиці герцог Сассекський зустрівся з ветеранами у Національному музеї історії України у Другій світовій війні, відвідав майдан Незалежності та провів зустріч із прем'єр-міністеркою України Юлією Свириденко. Принц Гаррі на власні очі побачив наслідки ракетних атак росіян.

До речі, під час візиту до Києва з сином короля Чарльза III зустрілися також шеф-кухар Євген Клопотенко та засновниця відомо бренду The COAT Катерина Сільченко.

The Rasmus

У липні в Києві побували учасники фінського рок-гурту The Rasmus. Вони виступили на Atlas Festival, де виконали свої популярні треки In the Shadows, Livin in a World Without You, Sail Away та інші.

Ми дійсно хочемо показати українцям, що турбуємося про вас, і ви важливі. Ми хочемо грати свою музику разом із вами та насолоджуватися цим,

– висловився басист Ееро Гейнонен.

Крім того, музиканти відвідали лікарню "Охматдит", де поспілкувалися з лікарями та маленькими пацієнтами.

Згодом на ютуб-каналі The Rasmus вийшов документальний фільм про їхню подорож до України.

The Rasmus в Україні: дивіться відео онлайн

Ніно Катамадзе

У вересні до Львова приїхала відома грузинська співачка Ніно Катамадзе. Вона у дворику Ратуші виступила для військових, які перебували на лікуванні у Львові, та їхніх родин.

Для мене важливо бути там, де потрібно і тоді, коли потрібно моєму другові. Україна – мій справжній друг і я відчуваю її біль, як свій. У 21-му столітті Україна майже єдина країна, що воює за свою честь, гідність та за майбутнє своєї нації,

– наголосила співачка.

Ніно Катамадзе виступила у Львові: дивіться відео онлайн

Nemo

У жовтні до Києва приїхали переможці Євробачення-2024 Nemo.

Для довідки! Nemo ідентифікують себе як небінарну особистість, тому просять звертатися до них займенником "вони".

10 жовтня вони виступили у столичному клубі Atlas. Спершу цей концерт був запланований на березень 2025 року, проте його перенесли через роботу артистів над новим альбомом.

Ніч перед виступом музиканти провели в укритті, адже російські війська знову масовано обстріляли столицю.

У Києві Nemo побували в ресторані Євгена Клопотенка "100 років тому вперед", де скуштували борщ і бджіл.

У столиці вони також зустрілися з українськими ведучими Валерією Товстолєс, Андрієм Чорноволом, співачкою Jerry Heil та учасником гурту Ziferblat Даниїлом Лещинським.

Nemo зазначили, що в Києві "неймовірно красиво".

Анджеліна Джолі

5 листопада стало відомо, що до України приїхала голлівудська акторка Анджеліна Джолі. Це був її другий візит за час повномасштабного вторгнення.

Анджеліна Джолі відвідала Херсон і Миколаїв, де поспілкувалася з місцевими жителями, медиками й волонтерами. Крім того, знаменитість зустрілась з українськими прикордонниками.

Це було боляче, але водночас надзвичайно надихаюче бачити. Багато людей говорили зі мною про психологічний тягар постійної загрози – і про ще глибший страх бути забутими світом,

– написала акторка у своєму інстаграмі.

За даними видання POLITICO, Анджеліна Джолі не повідомила український уряд про свій намір відвідати країну. Вона перетнула кордон пішки. Окрім Миколаєва та Херсона, акторку також помітили у Тернополі.

Нагадаємо також про підтримку від знаменитого гурту Imagine Dragons. Цьогоріч колектив відправився у турне Європою та Латинською Америкою, де ледь не на кожному концерті нагадував про Україну, підіймаючи синьо-жовті стяги. Ден Рейнолдс робив це в Мілані, Цюриху, Таллінні, Будапешті, Варшаві та навіть у Лондоні.