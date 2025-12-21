Несмотря на опасность и вызовы полномасштабного российского вторжения, Украина остается открытой для мира. Это подтверждают многочисленные визиты знаменитостей.

Голливудские актеры, музыканты, режиссеры и представители королевских семей посещали не только столицу, но и прифронтовые города. Они встречались с военными, приезжали в больницы, выступали на концертах и собственными глазами видели последствия российской агрессии. Кто именно из мировых звезд приезжал в Украину в 2025 году – смотрите в материале 24 Канала.

Вас также может заинтересовать Не смогли сохранить отношения: какие звездные пары расстались в 2025 году

Сэмюэл Байер

Американский клипмейкер Сэмюэл Байер, который работал с группами Nirvana, Green Day, Metallica и другими артистами, весной посетил Украину. Он побывал в Киеве, где провел встречу со студентами Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

Кроме того, режиссер посетил прифронтовые города на Востоке Украины, где вместе со съемочной группой Культурных Сил снимал украинских военных и музыкантов.

Я нашел новых друзей и познакомился с невероятными людьми. Мое сердце разбивается, когда я слышу о ракетах и дронах, направленных на невинное гражданское население. Это терроризм, а не война,

– написал режиссер в своем инстаграме.

Как отметили в инстаграме Культурных Сил, в съемке документального фильма принял участие еще один актер и режиссер Шон Пенн.

Шон Пенн

В апреле был четвертый визит Шонна Пенна в Украину. Он тогда встретился с военнослужащими 3-го отдельного полка специального назначения имени князя Святослава Храброго в Кропивницком. Актер даже записал видеообращение, которое опубликовали на фейсбук-странице полка.

Принц Гарри

Сын короля Чарльза III в этом году дважды приезжал в Украину. Первый его визит состоялся в апреле, тогда герцог Сассекский побывал в реабилитационном центре Superhumans во Львове, где пообщался с работниками и пациентами заведения.

Второй раз принц Гарри приехал в Украину в сентябре. Он посетил Киев, где должен был представить новые инициативы, направленные на поддержку реабилитации украинских военных, получивших ранения на фронте. В столице герцог Сассекский встретился с ветеранами в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне, посетил площадь Независимости и провел встречу с премьер-министром Украины Юлией Свириденко. Принц Гарри собственными глазами увидел последствия ракетных атак россиян.

Кстати, во время визита в Киев с сыном короля Чарльза III встретились также шеф-повар Евгений Клопотенко и основательница известно бренда The COAT Екатерина Сильченко.

The Rasmus

В июле в Киеве побывали участники финской рок-группы The Rasmus. Они выступили на Atlas Festival, где исполнили свои популярные треки In the Shadows, Livin in a World Without You, Sail Away и другие.

Мы действительно хотим показать украинцам, что беспокоимся о вас, и вы важны. Мы хотим играть свою музыку вместе с вами и наслаждаться этим,

– высказался басист Ээро Гейнонен.

Кроме того, музыканты посетили больницу "Охматдет", где пообщались с врачами и маленькими пациентами.

Впоследствии на ютуб-канале The Rasmus вышел документальный фильм о их путешествии в Украину.

The Rasmus в Украине: смотрите видео онлайн

Нино Катамадзе

В сентябре во Львов приехала известная грузинская певица Нино Катамадзе. Она во дворике Ратуши выступила для военных, которые находились на лечении во Львове, и их семей.

Для меня важно быть там, где нужно и тогда, когда нужно моему другу. Украина – мой настоящий друг и я чувствую ее боль, как свою. В 21-м веке Украина почти единственная страна, что воюет за свою честь, достоинство и за будущее своей нации,

– подчеркнула певица.

Нино Катамадзе выступила во Львове: смотрите видео онлайн

Nemo

В октябре в Киев приехали победители Евровидения-2024 Nemo.

Для справки! Nemo идентифицируют себя как небинарную личность, поэтому просят обращаться к ним местоимением "они".

10 октября они выступили в столичном клубе Atlas. Сначала этот концерт был запланирован на март 2025 года, однако его перенесли из-за работы артистов над новым альбомом.

Ночь перед выступлением музыканты провели в укрытии, ведь российские войска снова массированно обстреляли столицу.

В Киеве Nemo побывали в ресторане Евгения Клопотенко "100 лет назад вперед", где попробовали борщ и пчел.

В столице они также встретились с украинскими ведущими Валерией Товстолес, Андреем Черноволом, певицей Jerry Heil и участником группы Ziferblat Даниилом Лещинским.

Nemo отметили, что в Киеве "невероятно красиво".

Анджелина Джоли

5 ноября стало известно, что в Украину приехала голливудская актриса Анджелина Джоли. Это был ее второй визит за время полномасштабного вторжения.

Анджелина Джоли посетила Херсон и Николаев, где пообщалась с местными жителями, медиками и волонтерами. Кроме того, знаменитость встретилась с украинскими пограничниками.

Это было больно, но одновременно чрезвычайно вдохновляюще видеть. Многие люди говорили со мной о психологическом бремени постоянной угрозы – и о еще более глубоком страхе быть забытыми миром,

– написала актриса в своем инстаграме.

По данным издания POLITICO, Анджелина Джоли не сообщила украинскому правительству о своем намерении посетить страну. Она пересекла границу пешком. Кроме Николаева и Херсона, актрису также заметили в Тернополе.

Напомним также о поддержке от знаменитой группы Imagine Dragons. В этом году коллектив отправился в турне по Европе и Латинской Америке, где чуть ли не на каждом концерте напоминал об Украине, поднимая сине-желтые флаги. Дэн Рейнолдс делал это в Милане, Цюрихе, Таллинне, Будапеште, Варшаве и даже в Лондоне.