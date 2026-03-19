Святослав Вакарчук зворушливо привітав Ліну Костенко та показав рідкісне фото з поетесою
19 березня 2026 року письменниці Ліні Костенко виповнилося 96 років. Фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук зворушливо звернувся до поетеси в цей день.
Про це він написав на своїй сторінці в інстаграмі. До того ж показав рідкісне спільне фото з Ліною Костенко.
Святослав Вакарчук побажав поетесі многая літа, здоров'я та щастя.
Я добре пам'ятаю, як в школі на уроках української літератури я слухав розповіді нашої вчительки Надії Миколаївни про поетесу Ліну Костенко, що увіковічнила легендарну Марусю Чурай у своєму романі. Цей роман у віршах ми вивчали в школі. Але я й уявити тоді не міг, що через багато років буду писати музику для вистави "Маруся Чурай". А тим більше, що я матиму змогу особисто вітати Ліну Василівну з Днем народження,
– написав він в публікації.
Раніше Святослав Вакарчук поділився, що прем'єра вистави "Маруся Чурай" відбудеться 4-5 квітня в Івано-Франківському драмтеатрі.
До речі, саме у 96-й день народження Ліна Костенко вперше прочитала уривок з "Марусі Чурай", за яку у 1987 році отримала Шевченківську премію. Відео цього прочитання опублікували на інстаграм-сторінці видавництва "А-ба-ба-га-ла-ма-га".
- Минулого року, коли поетеса святкувала свій 95-й ювілей, у її оселі зібралися найближчі друзі та родина.
- Разом із донькою Оксаною Пахльовською Ліна Костенко організувала домашню вечерю, на яку завітали лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, голова Комітету Шевченківської премії Євген Нищук та видавець Іван Малкович із дружиною.
- Також на святі були присутні режисер Михайло Іллєнко, письменниця Марія Матіос та інші друзі родини.
- Фото, яке Святослав Вакарчук опублікував цьогоріч, ймовірно, було зроблено саме під час тієї вечері у 2025 році. На знімку поетеса тримає букети квітів, а сам Вакарчук і Ліна Костенко щиро усміхаються.