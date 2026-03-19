Об этом он написал на своей странице в инстаграме. К тому же показал редкое совместное фото с Линой Костенко.
Святослав Вакарчук пожелал поэтессе многая лета, здоровья и счастья.
Я хорошо помню, как в школе на уроках украинской литературы я слушал рассказы нашей учительницы Надежды Николаевны о поэтессе Лине Костенко, что увековечила легендарную Марусю Чурай в своем романе. Этот роман в стихах мы изучали в школе. Но я и представить тогда не мог, что через много лет буду писать музыку для спектакля "Маруся Чурай". А тем более, что я смогу лично поздравлять Лину Васильевну с Днем рождения,
– написал он в публикации.
Ранее Святослав Вакарчук поделился, что премьера спектакля "Маруся Чурай" состоится 4-5 апреля в Ивано-Франковском драмтеатре.
Кстати, именно в 96-й день рождения Лина Костенко впервые прочитала отрывок из "Маруси Чурай", за которую в 1987 году получила Шевченковскую премию. Видео этого прочтения опубликовали на инстаграм-странице издательства "А-ба-ба-га-ла-ма-га".
Как Святослав Вакарчук поздравлял Лину Костенко с днем рождения?
- В прошлом году, когда поэтесса праздновала свой 95-й юбилей, в ее доме собрались ближайшие друзья и семья.
- Вместе с дочерью Оксаной Пахлевской Лина Костенко организовала домашний ужин, который посетили лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, председатель Комитета Шевченковской премии Евгений Нищук и издатель Иван Малкович с женой.
- Также на празднике присутствовали режиссер Михаил Ильенко, писательница Мария Матиос и другие друзья семьи.
- Фото, которое Святослав Вакарчук опубликовал в этом году, вероятно, было сделано именно во время того ужина в 2025 году. На снимке поэтесса держит букеты цветов, а сам Вакарчук и Лина Костенко искренне улыбаются.