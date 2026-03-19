Про це він написав на своїй сторінці в інстаграмі. До того ж показав рідкісне спільне фото з Ліною Костенко.

Святослав Вакарчук побажав поетесі многая літа, здоров'я та щастя.

Я добре пам'ятаю, як в школі на уроках української літератури я слухав розповіді нашої вчительки Надії Миколаївни про поетесу Ліну Костенко, що увіковічнила легендарну Марусю Чурай у своєму романі. Цей роман у віршах ми вивчали в школі. Але я й уявити тоді не міг, що через багато років буду писати музику для вистави "Маруся Чурай". А тим більше, що я матиму змогу особисто вітати Ліну Василівну з Днем народження,

– написав він в публікації.

Раніше Святослав Вакарчук поділився, що прем'єра вистави "Маруся Чурай" відбудеться 4-5 квітня в Івано-Франківському драмтеатрі.

До речі, саме у 96-й день народження Ліна Костенко вперше прочитала уривок з "Марусі Чурай", за яку у 1987 році отримала Шевченківську премію. Відео цього прочитання опублікували на інстаграм-сторінці видавництва "А-ба-ба-га-ла-ма-га".

