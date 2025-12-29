Просто під час ефіру "Танців з зірками": Горбунов висміяв втікача Яму

У неділю, 28 грудня, в ефір вийшов благодійний передноворічний спецвипуск "Танців з зірками". Команда проєкту об'єдналася з Superhumans Center, щоб зібрати кошти на прицільну евакуацію.

Під час ефіру ведучий Юрій Горбунов висміяв танцюриста Влада Яму, який втік з України на початку повномасштабного вторгнення. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Танців з зірками".

Про Влада Яму згадали вже наприкінці ефіру. Останньою на паркет вийшла KOLA, яка танцювала танго у парі з Сергієм Єфремовим. Катерина Кухар сказала, що співачка нагадала їй Наталію Могилевську.

Колись Катя Кухар сказала мені: "Наталочко, якщо ви будете так дивитись на партнера, він втече",

– пригадала Могилевська.

Горбунов зазначив, що так і сталося, маючи на увазі танцюриста-втікача. Після цих слів в залі засміялися. Нагадаємо, що Яма був партнером Могилевської у 1 і 3 сезонах "Танців з зірками". Обидва рази пара посіла 2 місце.

Спецвипуск "Танці з зірками": дивіться відео онлайн

