Просто під час ефіру "Танців з зірками": Горбунов висміяв втікача Яму
- Юрій Горбунов висміяв Влада Яму під час благодійного спецвипуску "Танців з зірками", згадуючи, що він втік з України.
- Катерина Кухар порівняла виступ KOLA з Наталією Могилевською, яка раніше танцювала з Ямою.
У неділю, 28 грудня, в ефір вийшов благодійний передноворічний спецвипуск "Танців з зірками". Команда проєкту об'єдналася з Superhumans Center, щоб зібрати кошти на прицільну евакуацію.
Під час ефіру ведучий Юрій Горбунов висміяв танцюриста Влада Яму, який втік з України на початку повномасштабного вторгнення. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Танців з зірками".
Про Влада Яму згадали вже наприкінці ефіру. Останньою на паркет вийшла KOLA, яка танцювала танго у парі з Сергієм Єфремовим. Катерина Кухар сказала, що співачка нагадала їй Наталію Могилевську.
Колись Катя Кухар сказала мені: "Наталочко, якщо ви будете так дивитись на партнера, він втече",
– пригадала Могилевська.
Горбунов зазначив, що так і сталося, маючи на увазі танцюриста-втікача. Після цих слів в залі засміялися. Нагадаємо, що Яма був партнером Могилевської у 1 і 3 сезонах "Танців з зірками". Обидва рази пара посіла 2 місце.
Спецвипуск "Танці з зірками": дивіться відео онлайн
Як пройшов спецвипуск "Танців з зірками"?
Участь у благодійному передноворічному спецвипуску "Танців з зірками" взяли 12 пар: Неля Шовкопляс і Макс Леонов, Руслана Данілкіна і Павло Сімакін, Павло Текучев і Анна Кареліна, Даша Квіткова і Євген Кот, Василь Байдак і Надін, Наталі Солонік і Олександр Прохоров, Нікіта Добринін і Анна Манжула, Наталка Денисенко та Антон Нестерко, Наталя Островська і Віталій Загоруйко, Женя Галич і Яна Цибульська, Григорій Решетник і Юлія Сахневич, KOLA та Сергій Єфремов.
Оцінювали виступи зірок MONATIK, Катерина Кухар, Дмитро Дікусар і Наталія Могилевська. Найбільше балів від суддів отримали Руслана Данілкіна і KOLA, а найменше – Неля Шовкопляс і Наталя Островська.
Глядацьке голосування триватиме до 30 грудня о 00:00. Переможців оголосять у новорічну ніч. Підтримати фаворитів можна, надіславши номер пари на 7576 або зателефонувавши на 09009000XX (XX – номер пари).