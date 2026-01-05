Про стосунки з Надін, гонорари на шоу та скандали: Цимбалюк дав перше інтерв'ю після "Холостяка"

26 грудня 2025 року вийшов фінальний випуск 14 сезону романтичного реаліті "Холостяк", де головним героєм став український актор Тарас Цимбалюк.

Уперше після участі в проєкті він дав розгорнуте інтерв'ю. Воно стало однією із найобговорюваніших тем в шоубізі за останні дні. На тлі цього 24 Канал зібрав основні тези з відео, яке вийшло на ютуб-каналі Okay Eva.

Вас також може зацікавити Це жесть, – ексучасниця "Холостяка" емоційно звернулась до Цимбалюка після інтерв'ю

Інтерв'ю значною мірою було присвячене обговоренню участі Тараса Цимбалюка в "Холостяку". Актор розповів, що погодився стати головним героєм шоу в "дуже турбулентно-емоційний" період свого життя. Незадовго до цього він розійшовся зі своєю колишньою дівчиною, бізнесвумен та дизайнеркою Світланою Готочкіною.

Моє погодження було в принципі через те, що я шукав якогось нового нейронного зв'язку, щоб переключитись від Свєтулі. Я знав, що це мене відволіче та я сконцентруюсь на чомусь альтернативному. Коли я прийшов до дівчат я вже був сфокусований на проєкті, але коли це все погоджувалось, це ж довгий період, ясно, що я ще думав про Свєтулю,

– сказав Цимбалюк.

Серед інших причин, що спонукали Тараса взяти участь у "Холостяку", – бажання отримати новий та унікальний досвід і бути дотичним до розвитку українського телебачення. Крім того, він допускав, що може зустріти там цікаву людину, з якою може спробувати побудувати стосунки.

Втім, цього так і не сталося. Тарас Цимбалюк і переможниця "Холостяка-14", модель Надін Головчук, не залишились разом після проєкту. В інтерв'ю актор зазначив, що на шоу спартанські умови для побудови стосунків, адже учасники проводять разом надто мало часу.

За ці 15 годин, проведені під пильним наглядом камер і продюсера, людина, як не крути, не може бути собою на 100%. Навіть на 50% бути собою їй тяжкувато,

– пояснив Тарас.

Інтерв'ю з Тарасом Цимбалюком: дивіться відео онлайн

До того ж Холостяк розповів про вибір фіналістки.

Я не відчув, що може з будь-ким скластися метч в цілому на проєкті. Коли зібралася трійка дівчат, з якими більш-менш складається спілкування – а тільки виключно за таким критерієм ця градація відбувалася – ми з продюсерами сіли та я кажу: "Давайте порадимося, бо я не знаю. В мене глухий кут. Ви тут як досвідчені люди порадьте мені, бо мені абсолютно все одно, хто наступним повинен покинути проєкт",

– розповів актор.

Надін Головчук, Анастасія Половинкіна та Ірина Пономаренко/ Фото СТБ

Цей фрагмент про фінальний вибір Тараса Цимбалюка розкритикували в Threads та інших соцмережах, адже вважають, що він своєю відповіддю образив учасниць.

Окремою темою інтерв'ю стали стосунки актора зі Світланою Готочкіною. Тарас спростував чутки про те, що їхній розрив був інсценований заради "Холостяка", а також підтвердив, що наразі вони не разом.

Світлана Готочкіна і Тарас Цимбалюк / Фото з інстаграму

До речі, ще під час інтерв'ю він розповів про свої заробітки на шоу.

Скільки Тарас Цимбалюк заробив на "Холостяку"?

Актор стверджує, що не розглядав участь у проєкті як спосіб заробітку, однак працювати безплатно не збирався. Він отримував гонорар як у кіно.

Вже після участі в шоу гонорари Цимбалюка в кіно і рекламних проєктах зросли.

В інтерв'ю також ішлося про роботу Тараса Цимбалюка в українському кіно, критику щодо його матері після "Холостяка" та низку скандалів. Він прокоментував хейт, пов'язаний з прослуховуванням російської музики, кліпом гурту "Ленінград" і зйомками в фільмі у військовій формі з шевроном "Азов".