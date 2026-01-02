Цимбалюка застукали у Буковелі з фіналісткою "Холостяка": переможниця проєкту відреагувала

Уже сьогодні, 2 січня, покажуть пост-шоу 14 сезону "Холостяка" і глядачі дізнаються, чи разом Тарас Цимбалюк і Надін Головчук. Проте напередодні випуску актора застукали з фіналісткою проєкту Анастасією Половинкіною.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку продюсера Романа Крохіна. Цимбалюка і Половинкіну сфотографували разом у Буковелі.

Роман Крохін опублікував фотографію, на якій Тарас Цимбалюк стоїть поруч з Анастасією Половинкіною серед засніжених Карпат. Цікаво, що головний герой "Холостяка" поширив світлину до себе в сториз.

Тарас Цимбалюк з фіналісткою "Холостяка" / Скриншот з інстаграму Романа Крохіна

Інше спільне фото Тараса та Анастасії показала в інстаграмі його колега Олена Світлицька, яка поїхала у Буковель разом з Цимбалюком. Актор і фіналістка проєкту сидять за столом.

Цимбалюк з Половинкіною у Буковелі / Скриншот з інстаграму Світлицької

Переможниця 14 сезону "Холостяка", Надін Головчук, уже відреагувала на спільні фото Цимбалюка з Половинкіною. Модель поділилась відео з лазні, відзначила їх і передала "вітання з Гуцульщини".

Лечу до вас,

– додала Головчук.

Головчук звернулась до Цимбалюка і Половинкіної / відео з інстаграму дівчини

Зазначимо! Раніше Тарас Цимбалюк ніжно звернувся до Половинкіної. Під дописом, де вона висловилася про вибір актора, він написав: "Обіймаю тебе, моя хороша! Ти все знаєш і відчуваєш".

Заяви Надін Головчук після фіналу "Холостяка"