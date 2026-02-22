Укр Рус
Show24 Українські зірки Зрадниця Таїсія Повалій закликала до російської окупації Києва у новій цинічній заяві
22 лютого, 15:15
3

Зрадниця Таїсія Повалій закликала до російської окупації Києва у новій цинічній заяві

Марія Касій
Основні тези
  • Таїсія Повалій, яка підтримує кремлівську пропаганду, висловила бажання побачити Київ "російським".
  • Вона називає Росію "світлом" і "добром", підтримуючи ідеї возз'єднання "слов'янських народів".

Запроданка Таїсія Повалій, яка стала рупором кремлівської пропаганди, зробила чергову цинічну заяву. Співачка захотіла приїхати до Києва й побачити місто "російським".

Таїсія Повалій у новому інтерв'ю російським пропагандистським ЗМІ фактично висловила сподівання на окупацію Києва загарбниками. Вона пригадала про свій дім, що арештований у столиці. 

Дивіться також Російська зірка серіалу "Пес" став жертвою пропаганди і відвернувся від України 

Не знаю, чи буде Україна. Мені потрібно, щоб Київ був наш, російський. Моя місія – возз'єднання слов'янських народів. Я вважаю, що основа слов'янських людей – це доброта. Коли ми возз'єднаємося, коли в нашу сім'ю повернуться всі сестри – Мала Росія, Біла Росія, яка з нами й Велика Росія, тоді на планеті запанує добро, 
– таку порцію пропагандистської маячні видала Повалій. 

Повалій стала очевидним рупором кремлівської пропаганди. Вона називає Росію "світлом" і "добром", підміняючи всі можливі поняття.

Співачка вважає, що постійні обстріли, окупація, вбивства дітей та цивільних російськими військовими, – це справжні "цінності". Та цими словами Повалій лише підтверджує свої зрадницькі та імперські погляди. 

Нагадаємо, у жовтні 2024 року ВАКС ухвалив рішення про конфіскацію майна Таїсії Повалій. Мова йде про автомобіль, права на пісні та об'єкти нерухомости. 

Що відомо про позицію Таїсії Повалій? 

  • Таїсія Повалій, яка родом з села у Київській області, здобула популярність як зірка української естради. У 2014 році вона показала, що не має принципів, адже продовжувала розважати росіян. А на початку повномасштабної війни остаточно обрала сторону Росії.

  • У травні 2022 року вона виступила на пропагандистському концерті, де заспівала українську пісню. Згодом долучилась до туру Сибіром для вшанування пам'яті Йосипа Кобзона.

  • У 2023 році Таїсія Повалій отримала громадянство Росії. Згодом її позбавили звання заслуженої артистки України. За всі антиукраїнські заяви й дії, колабораційну діяльність, заклик до війни Таїсію Повалій судитимуть в Україні.