Таисия Повалий в новом интервью российским пропагандистским СМИ фактически выразила надежду на оккупацию Киева захватчиками. Она вспомнила о своем доме, который арестован в столице.

Не знаю, будет ли Украина. Мне нужно, чтобы Киев был наш, российский. Моя миссия – воссоединение славянских народов. Я считаю, что основа славянских людей – это доброта. Когда мы воссоединимся, когда в нашу семью вернутся все сестры – Малая Россия, Белая Россия, которая с нами и Великая Россия, тогда на планете воцарится добро,

– такую порцию пропагандистского бреда выдала Повалий.

Повалий стала очевидным рупором кремлевской пропаганды. Она называет Россию "светом" и "добром", подменяя все возможные понятия.

Певица считает, что постоянные обстрелы, оккупация, убийства детей и гражданских российскими военными, – это настоящие "ценности". И этими словами Повалий лишь подтверждает свои предательские и имперские взгляды.

Напомним, в октябре 2024 года ВАКС принял решение о конфискации имущества Таисии Повалий. Речь идет об автомобиле, права на песни и объекты недвижимости.

Что известно о позиции Таисии Повалий?