Таисия Повалий в новом интервью российским пропагандистским СМИ фактически выразила надежду на оккупацию Киева захватчиками. Она вспомнила о своем доме, который арестован в столице.
Не знаю, будет ли Украина. Мне нужно, чтобы Киев был наш, российский. Моя миссия – воссоединение славянских народов. Я считаю, что основа славянских людей – это доброта. Когда мы воссоединимся, когда в нашу семью вернутся все сестры – Малая Россия, Белая Россия, которая с нами и Великая Россия, тогда на планете воцарится добро,
– такую порцию пропагандистского бреда выдала Повалий.
Повалий стала очевидным рупором кремлевской пропаганды. Она называет Россию "светом" и "добром", подменяя все возможные понятия.
Певица считает, что постоянные обстрелы, оккупация, убийства детей и гражданских российскими военными, – это настоящие "ценности". И этими словами Повалий лишь подтверждает свои предательские и имперские взгляды.
Напомним, в октябре 2024 года ВАКС принял решение о конфискации имущества Таисии Повалий. Речь идет об автомобиле, права на песни и объекты недвижимости.
Что известно о позиции Таисии Повалий?
Таисия Повалий, которая родом из села в Киевской области, получила известность как звезда украинской эстрады. В 2014 году она показала, что не имеет принципов, ведь продолжала развлекать россиян. А в начале полномасштабной войны окончательно выбрала сторону России.
В мае 2022 года она выступила на пропагандистском концерте, где спела украинскую песню. Впоследствии присоединилась к туру по Сибири для чествования памяти Иосифа Кобзона.
В 2023 году Таисия Повалий получила гражданство России. Впоследствии ее лишили звания заслуженной артистки Украины. За все антиукраинские заявления и действия, коллаборационную деятельность, призыв к войне Таисию Повалий будут судить в Украине.