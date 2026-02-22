Таїсія Повалій у новому інтерв'ю російським пропагандистським ЗМІ фактично висловила сподівання на окупацію Києва загарбниками. Вона пригадала про свій дім, що арештований у столиці.
Не знаю, чи буде Україна. Мені потрібно, щоб Київ був наш, російський. Моя місія – возз'єднання слов'янських народів. Я вважаю, що основа слов'янських людей – це доброта. Коли ми возз'єднаємося, коли в нашу сім'ю повернуться всі сестри – Мала Росія, Біла Росія, яка з нами й Велика Росія, тоді на планеті запанує добро,
– таку порцію пропагандистської маячні видала Повалій.
Повалій стала очевидним рупором кремлівської пропаганди. Вона називає Росію "світлом" і "добром", підміняючи всі можливі поняття.
Співачка вважає, що постійні обстріли, окупація, вбивства дітей та цивільних російськими військовими, – це справжні "цінності". Та цими словами Повалій лише підтверджує свої зрадницькі та імперські погляди.
Нагадаємо, у жовтні 2024 року ВАКС ухвалив рішення про конфіскацію майна Таїсії Повалій. Мова йде про автомобіль, права на пісні та об'єкти нерухомости.
Що відомо про позицію Таїсії Повалій?
Таїсія Повалій, яка родом з села у Київській області, здобула популярність як зірка української естради. У 2014 році вона показала, що не має принципів, адже продовжувала розважати росіян. А на початку повномасштабної війни остаточно обрала сторону Росії.
У травні 2022 року вона виступила на пропагандистському концерті, де заспівала українську пісню. Згодом долучилась до туру Сибіром для вшанування пам'яті Йосипа Кобзона.
У 2023 році Таїсія Повалій отримала громадянство Росії. Згодом її позбавили звання заслуженої артистки України. За всі антиукраїнські заяви й дії, колабораційну діяльність, заклик до війни Таїсію Повалій судитимуть в Україні.