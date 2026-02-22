Таїсія Повалій у новому інтерв'ю російським пропагандистським ЗМІ фактично висловила сподівання на окупацію Києва загарбниками. Вона пригадала про свій дім, що арештований у столиці.

Не знаю, чи буде Україна. Мені потрібно, щоб Київ був наш, російський. Моя місія – возз'єднання слов'янських народів. Я вважаю, що основа слов'янських людей – це доброта. Коли ми возз'єднаємося, коли в нашу сім'ю повернуться всі сестри – Мала Росія, Біла Росія, яка з нами й Велика Росія, тоді на планеті запанує добро,

– таку порцію пропагандистської маячні видала Повалій.

Повалій стала очевидним рупором кремлівської пропаганди. Вона називає Росію "світлом" і "добром", підміняючи всі можливі поняття.

Співачка вважає, що постійні обстріли, окупація, вбивства дітей та цивільних російськими військовими, – це справжні "цінності". Та цими словами Повалій лише підтверджує свої зрадницькі та імперські погляди.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року ВАКС ухвалив рішення про конфіскацію майна Таїсії Повалій. Мова йде про автомобіль, права на пісні та об'єкти нерухомости.

Що відомо про позицію Таїсії Повалій?