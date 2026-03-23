Де зараз чоловік Єфросиніної – Тимур Хромаєв, який отримав нагороду від головнокомандувача

Сьогодні Тимура Хромаєва дуже рідко можна побачити у публічному просторі. Усе через те, що вже декілька років він несе службу у війську. Та днями його прізвище почало все частіше фігурувати у новинах.

Однак до останніх подій повернемось пізніше, а зараз 24 Канал розповість про біографію Тимура Хромаєва і де він зараз.

Кар'єра чоловіка Маші Єфросиніної

Хромаєв сьогодні, 23 березня, відзначає день народження. Чоловік навчався в одній із київських шкіл, а з 1986 по 1989 роки тимчасово жив і проходив навчання у Владикавказі, що в Росії.

У 90-х роках був учнем приватної американської школи у Нью-Йорку. Вищу освіту здобував так само у коледжі в Нью-Йорку, де отримав ступінь бакалавра за спеціальністю "Економіка".

Тимур Хромаєв / Фото з соцмереж

Згодом повернувся до України й вступив до Київсього національного університету імені Тараса Шевченка.

З 1997 по 2001 рік працював у Міністерстві фінансів України. Далі просунувся кар'єрною драбиною й став заступником голови правління банку "НРБ-Україна". Пізніше очолив відділ корпоративних фінансів, а також встиг попрацювати у "ТАС-Інвестбанку".

Вже у грудні 2002 року Тимур став одним із співзасновників інвестиційної компанії "АРТА" й був одним із керуючих парнерів до 2013 року. Тоді ж очолив GASE Energy Inc й був виконавчим директором до січня 2015 року.

У тому ж 2015 році президент України призначив Тимура Хромаєва головою Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку. На цій посаді він пробув до січня 2021 року.

Тимур Хромаєв / Фото з соцмереж

Особисте життя

З майбутньою дружиною чоловік познайомився біля кіоску в Ялті. Тоді Тимур запитав дівчину, чи не міг він десь її бачити. Для Єфросиніної питання стало дивним, адже тоді її знала вся країна.

Від так, стосунки у пари розвивались доволі швидко, але в певний момент чоловік просто зник. Та тоді телеведуча взяла ініціативу у свої руки й запропонувала залицяльнику супроводити її на престижну премію, і той погодився.

Пізніше Тимур розповів, що він взяв паузу спеціально, адже кохав Марію, але не думав, що його дружина буде успішною телеведучою. Він розраховував на спокійне родинне щастя. Та все ж освідчився коханій.

Через місяць після заручин Єфросиніна дізналась, що вагітна. У 2003 році пара відгуляла весілля, а у 2004 – у них народилась донька Нана.



Весілля Маші Єфросиніної та Тимура Хромаєва / Фото з соцмереж

У 2013 році подружжя взяло паузу у стосунках й цілий рік жило окремо одне від одного. Та все ж Тимур і Марія знову зійшлись, а стосунки між ними вибухнули з новою силою. Вже у серпні телеведуча народила сина, якого назвали Олександром.

Маша Єфросиніна з чоловіком і сином / Фото з соцмереж

Де служить Тимур Хромаєв?

Коли розпочалась повномасштабна війна, Марія виїхала з дітьми за кордон, а чоловік став на захист країни. У 2023 році Маша розповідала, що чоловік служить у 112-й бригаді, у прифронтовій зоні, й навіть став командиром. У 2024 році Хромаєв перебував на Запорізькому напрямку, де займався радіоелектронною боротьбою. Сьогодні він обіймає посаду заступника командира роти з озброєння у київському підрозділі.

Маша Єфросиніна і Тимур Хромаєв / Фото з інстаграму ведучої

Одного разу волонтер Сергій Притула навіть заступився за чоловіка Єфросиніної. За його словами, Тимур залучений до створення дуже важливої військові системи, яка наразі перебуває на етапі масштабування та вже допомагає українським захисникам.

Єфросиніна зізналась, що дуже боляче реагує на закиди, що "її чоловік не воює". Ведуча каже, що це ранить її більше, ніж хейт, який отримує у свій бік.

Сергій Притула додав, що Тимур залучений до розробки складної технічної системи у межах проєкту фонду Притули "антишахед". Виявилось, що саме військовослужбовець допоміг просунути ідею цього проєкту, коли запевнив у надійності команду фонду.

Нагадаємо, що ще у 2024 році головнокомандувач Олександр Сирський нагородив чоловіка Маші нагрудним знаком "Срібний хрест".

Маша Єфросиніна показала, яку нагороду її чоловіку-військовому вручив Сирський / Скриншот з інстаграм-сторіс

Сам Тимур зрідка з'являється у публічному просторі. Телеведуча час від часу публікує фото з чоловіком, як вони спілкуються по онлайн-зв'язку.

Крім того, днями розгорівся скандал через чоловіка Олі Полякової, який неоднозначно висловився про самого Тимура та Машу.