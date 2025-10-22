Перший ювілей, – Мірошниченки зворушливо привітали названу доньку з днем народження

Названа донька Тімура та Інни Мірошниченко відзначила свій перший ювілей – Ангеліні виповнилося 10 років.

Зіркові батьки показали, як святкували день народження донечки. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Інни Мірошниченко.

Вас також може зацікавити Старша сестра Джіджі та Белли Хадід вийшла заміж за відомого продюсера

10-річчя Ангеліни збіглося з днем масованого обстрілу України російськими військами. Попри важку ніч, коли сім'я майже не спала через вибухи, зранку вони все ж організували для дівчинки справжнє свято.

До теми Росія запустила по Україні понад 400 БпЛА та майже 30 ракет: як відпрацювала ППО

Інна та Тімур Мірошниченки поділилися зворушливим відео, на якому показали, як разом із трьома іншими дітьми прийшли до Ангеліни зранку з тортом, повітряними кульками та подарунком.

Маленька іменинниця зворушила своїм побажанням – щоб Україна перемогла, закінчилася війна і більше не було вибухів.

З днем народження, наша принцесо. Нехай твоє бажання здійсниться і тобі більше ніколи не доведеться всю ніч бігати між укриттям і ліжком, бо хочеться нормально поспати перед святкуванням. 10 років. Перший ювілей. Перше свідомий день народження – з замовленням подарунка, очікуванням, нетерпінням, постійним "ну коли вже?!",

– написала під роликом Інна.

На свято Ангеліні подарували нові іграшки, серед яких – пупс, про якого вона давно мріяла.



Ангеліна Мірошниченко грається зі своєю новою іграшкою / Скриншот з інстаграм-сторіс

Тімур Мірошниченко на своїй сторінці в інстаграмі показав, як вже після святкового сніданку зібрався з дітьми до школи.



Тімур Мірошниченко з дітьми / Скриншот з інстаграм-сторіс



Що відомо про названу доньку Інни та Тімура Мірошниченків?