Тіна Кароль припустила, яке місце Україна посяде на Євробаченні-2025
- Букмекери прогнозують гурту Ziferblat одинадцяте місце на Євробаченні-2025.
- Тіна Кароль висловила бажання, щоб Україна потужно презентувала себе на Євробаченні.
Музична продюсерка Національного відбору на Євробачення-2025 Тіна Кароль висловила власну думку щодо того, яке місце займе Україна на пісенному конкурсі у травні. Наразі букмекери прогнозують гурту Ziferblat одинадцяте місце.
Щоправда, коли у співачки запитали, яке місце вона пророкує Україні на Євробаченні-2025, конкретної відповіді не прозвучало. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Наше радіо".
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Євробачення – це деколи й цирковий виступ, деколи це геополітичне питання. Ми це спостерігаємо постійно. Можна казати, що цього немає, звичайно ж, але це не так. Тому я б хотіла, щоб світ захотів підтримати Україну, перше. Друге – підтримати Україну економічно. І щоб цей конкурс приїхав до нас в рамках навіть такої місії відновлення держави в усіх сенсах,
– сказала Тіна Кароль.
Однак співачка додала, що для цього потрібно, аби завершилася війна. Крім того, Кароль зазначила, що хотіла б, аби Україна презентувала себе на Євробаченні потужно, круто, музично і драйвово.
Що відомо про перемогу гурту Ziferblat на Нацвідборі-2025
- Нагадаємо, що фінал Національного відбору на Євробачення-2025 пройшов у суботу, 8 лютого. За перемогу на пісенному конкурсі боролися десять українських виконавців.
- За результатами голосування членів журі та глядачів переміг гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray. Загалом артисти отримали 19 балів. 9 – від журі та 10 – від глядачів.
- До речі, продюсер Ігор Кондратюк вважає, що перемога колективу була цілком прогнозованою. Він відзначив, що їхня музика була найцікавішою.