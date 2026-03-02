Укр Рус
2 березня, 19:05
Врятував чотирьох побратимів: на фронті загинув фотограф і кінооператор Вадим Тихоновський

Марія Примич
Основні тези
  • На фронті загинув фотограф і кінооператор Вадим Тихоновський, який служив у 225-му окремому штурмовому полку.
  • Вадим загинув як Герой, врятувавши чотирьох побратимів; він був єдиним сином у своїх батьків.

На фронті загинув фотограф і кінооператор Вадим Тихоновський. Військовому було лише 29 років.

Трагічну новину на своїй сторінці у фейсбуці повідомив Навчально-науковий інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, де навчався Вадим. У 2019 році хлопець закінчив кафедру кіно- і телемистецтва (творча майстерня Олександра Аліфанова). 

Вадим Тихоновський воював у лавах Збройних Сил України з початку повномасштабного вторгнення. Служив у 78-й окремій десантно-штурмовій бригаді, а згодом його направили у 225-й окремий штурмовий полк.

Військовий отримав кваліфікацію оператора БпЛА. 22 липня 2025 року Тихоновський зник безвісти в районі села Кіндратівка Сумської області під час російської атаки.

Вірили, що живий. Сподівалися. Чекали. Нещодавно офіційно підтверджено його загибель. Стало відомо, що Вадим загинув як Герой, врятувавши чотирьох побратимів. Молодий і талановитий. У якого попереду мало бути ціле життя, 
– йдеться у дописі інституту журналістики.

У Вадима залишилися мама Людмила і тато Олексій. Він був єдиним сином у батьків.

Що відомо про Вадима Тихоновського?

  • Вадим Тихоновський родом з Києва. Хлопець народився 21 листопада 1996 року у творчій родині. Його батько – співробітник Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки.

  • У 2019 році Вадим брав участь у конкурсі короткометражний документальних фільмів "Кіноко". Він представив стрічку під назвою "Створення".

  • Тихоновський співпрацював з київськими театрами, створював репортажі театральних вистав і художніх подій. 

  • "Його портретні роботи вирізнялися глибоким психологізмом, гострим баченням і сміливою композицією – так формувався його власний мистецький почерк", – зазначили в інституті журналістики.

  • Викладачі та одногрупники згадують Вадима як світлу людину, мрійника та натхненного митця.