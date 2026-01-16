Фіналістка Нацвідбору на Євробачення-2026 уперше прокоментувала чутки про співпрацю з росіянином

Фіналістку Національного відбору на Євробачення-2026 Valeriya Force запідозрили у співпраці з росіянином. Співачка вперше вийшла на зв'язок після скандалу і прокоментувала інформацію, що шириться у мережі.

Valeriya Force опублікувала офіційну заяву в інстаграмі, пише 24 Канал. Вона вважає за необхідне надати пояснення щодо чуток, які з'явились у публічному просторі.

До теми Фіналістку Нацвідбору на Євробачення-2026 підозрюють у співпраці з росіянином

Valeriya Force розповіла, що протягом 2023-2024 років працювала під ім'ям Vesta у рамках продюсерського проєкту. Артистка зазначила, що саме продюсери ухвалювали рішення щодо цифрового просування, дистрибуції, мікшингу та мастерингу, і підкреслила, що не була відповідальною за ці обов'язки.

Моєю відповідальністю була виключно творча частина. Я не працювала в Росії, країні агресора, та не випускала музику для цього ринку,

– наголосила вона.

Фіналістка Національного відбору на Євробачення-2026 зазначила, що проєкт Vesta закритий з кінця 2024 року. Вона додала, що з 2025 року виступає як Valeriya Force, є артисткою американського лейбла і співпрацює лише з саундпродюсером Vinny Venditto.

Для довідки! Окрім Valeriya Force фіналістами Нацвідбору стали Molodi, Monokate, The Elliens, Laud, Leléka, Mr. Vel, KHAYAT, Jerry Heil та "ЩукаРиба". Учора вони презентували свої пісні – їх можна послухати на ютуб-каналі "Євробачення Україна". Також 15 січня відбулось жеребкування, яке визначило порядок виступів артистів.

Що цьому передувало?