Як зараз виглядає легендарний Василь Зінкевич, якому виповнюється 81 рік

Сьогодні, у перший день травня, Василю Зінкевичу – Герою України, виповнився 81 рік. Останні роки співак все рідше виходить на сцену, однак кожен новий його виступ показує, що артист точно не втратив своєї харимзу й таланту.

Зінкевич народився у селі Васьківці Хмельницької області. Коли повернувся з армії – приїхав до Вижниці, щоб закінчити навчання в художньому училищі прикладного мистецтва. Паралельно став художнім керівником народного ансамблю танцю "Смеречина", хоч і не мав музичної освіти. Пізніше Василь почав навчатись у школі співу Левка Дутківського й став першим солістом-чоловіком у жіночому колективі ВІА "Смерічка". Далі у матеріалі 24 Канал розповість цікаві факти з життя виконавця й покаже, як він виглядає зараз.

Як Василь Зінкевич став популярним?

У 1971 році Василь Зінкевич, Назарій Яремчук і Володимир Івасюк заспівали "Червону руту" у Москві на конкурсі "Пісня року".

Зінкевич, Яремчук, Івасюк – "Червона рута"

Цей виступ приніс усім трьом артистам неймовірний успіх на теренах усього Радянського Союзу.

Того ж року вийшов перший український телемюзикл "Червона рута". Історія оберталась довкола героїв Оксани (роль виконала Софія Ротару) та Бориса (роль виконав Василь Зінкевич), які випадково познайомились у поїзді.

Василь Зінкевич і Софія Ротару у мюзиклі "Червона рута" / Фото видання "Збруч"

У 1975 році розпався дует Яремчука та Зінкевича. Якось Дутківський розповідав, що це партійне керівництво розсварило між собою "занадто українських" артистів.

Василь Зінкевич і Назарій Яремчук / Фото з архіву Левка Дутківського

Після цього Зінкевич переїхав до Луцька та став солістом у ВІА "Світязь", ставши найпопулярнішим співаком в Україні.

Василь Зінкевич – "Тече вода"

Про особисте життя Зінкевич ніколи не любив говорити. Відомо, що в артиста є двоє синів – Богдан і Василь.

Василь проявив себе як талановитий музикант, ставши співзасновником популярного гурту "Тартак" разом із Сашком Положинським. Та вистачило його на два роки. У наступні роки син Зінкевича займався дизайном. Богдан же обрав шлях інструменталіста, здобувши визнання як клавішник під псевдонімом Zinchek у складі гурту "Основний показник".

Та сьогодні Василь-молодший служить у війську на посаді гранатометника. Зараз він прикриває піхотинців під час ворожих штурмів у Третій штурмовій бригаді.

Василь Зінкевич із сином Василем / Фото із сайту Офісу Президента

Як зараз виглядає Василь Зінкевич і де він зараз?

Відомо, що співак більшість часу проводить у Києві, але на сцену виходить рідко. Крайній його виступ відбувся 2 березня з нагоди дня народження ексколеги з ВІА "Смерічка" Володимира Івасюка.

А ось і виступ виконавця від 2 березня. На відео можна побачити, що Зінкевич досі тримає худорляву статуру, на сцені поводить себе як спражній професіонал. Від співака віє духом української пісні, який він несе уже десятки років.

Цікаві факти про життя маестро

Колись Зінкевич займався пошиттям сценічних костюмів. Його костюми навіть експонувались у Парижі.

Василь проходив прослуховування для пісні "Сніжинки падають", але Дутківський сказав, що співак не підходить. Проте юний артист не збирався так легко здаватися. Він наполіг на ще одному дублі, в який вклав усю свою душу і талант.

Василь Зінкевич і ВІА "Смерічка" – "Сніжинки падають"

Поєднуючи талант співака з креативністю модельєра, він спільно з Аллою Дутковською створив унікальну колекцію костюмів під назвою "Горянка" спеціально для солістів ВІА "Смерічки".

У 1989 році проходив великий концерт Василя Зінкевича та ансамблю "Світязь" на львівському стадіоні "Україна". Після того як виступ підходив до завершення, артист узяв за руку дівчинку, яка була учасницею колективу "Усмішка", та сказав, що ця дитина стане справжньою зіркою. Тією дівчинкою була Руслана Лижичко , яка у 2004 році здобула для України перемогу на співочому конкурсі Євробачення.

Василь Зінкевич має багато державних нагород: Державну премію Шевченка, орден Ярослава Мудрого IV ступеня, звання Героя України. Йому надали почесного громадянина Луцька і навіть створили персональну зірку на "Алеї зірок" у Києві. У 2025 році артист прийшов на церемонію вручення відзнаки "Національна легенда України".

Василь Зінкевич на церемонії нагородження / Фото з сайту Офісу президента