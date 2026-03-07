Відкрито підтримують війну або мовчать: ведучі українських шоу, які зрадили Україну

Після початку повномасштабного вторгнення відомі люди зробили свій вибір: одні підтримали Україну, а інші зрадили. Деякі зірки продовжили жити й працювати в Росії або ж досі замовчують війну.

У матеріалі 24 Каналу читайте, хто з ведучих українських шоу виявився зрадником. Колись вони були улюбленцями українців, а після 24 лютого 2022 року стали тими, кого зненавиділи мільйони.

Ведучі українських шоу, які виявилися зрадниками

Оксана Марченко

Довгий час дружина Віктора Медведчука була ведучою популярних українських талант-шоу: "Україна має талант" та "X-Фактор". Ще у 2021 році президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти Оксани Марченко та її чоловіка терміном на три роки, що, зокрема, передбачали блокування активів.

За кілька днів до початку повномасштабного вторгнення джерела OBOZ.UA повідомили, що Марченко покинула Україну та виїхала до Білорусі. У квітні 2023 року СБУ оголосила дружину Медведчука в розшук. Майно та активи телеведучої арештували в Україні. Також вона підозрюється у фінансуванні російських угруповань.

Андрій Доманський

Уродженець Одеси Андрій Доманський у 2002 році почав працювати на Новому каналі. Він став ведучим ранкової розважальної програми "Підйом", також вів шоу "Фабрика зірок", "Хто проти блондинок?", "Інтуїція" та інші.

У 2010 році Доманський звільнився з Нового каналу і почав працювати на "1+1": вів "Шоу на два мільйони", "Мій зможе", "Голос країни". Пізніше став ведучим телеканалу "Інтер".

Андрій не приховував проросійських поглядів ще до початку повномасштабного вторгнення. Інтерв'юер Слава Дьомін розповів, що телеведучий виїхав з України на законних підставах, адже є багатодітним батьком.

Сніжана Єгорова

Сніжана Єгорова була ведучою ранкових програм "Сніданок з 1+1" та "Підйом", шоу "Медовий місяць", "Народна зірка", дейтинг-шоу "Герої&Коханці", програми "Ми все про вас знаємо".

Ще до початку війни телеведуча була затятою прихильницею Росії, негативно висловлювалась про Революцію гідності й принципово розмовляла російською мовою. Після 24 лютого 2022 року лише підтвердила свою зрадницьку позицію, підтримавши агресію Росії проти України.

Вадим Абрамов

Упродовж трьох сезонів (5, 6, 7) Вадим Абрамов був ведучим реаліті-шоу "Ревізор", прийшовши на місце Ольги Фреймут. Пізніше він покинув проєкт через переїзд за кордон.

У 2022 році, попри російсько-українську війну, Абрамов продовжив працювати на російському федеральному розважальному телеканалі "Пятница!". Він став ведучим шоу "Чотири дачі". Про війну телеведучий не говорить.

