В материале 24 Канала читайте, кто из ведущих украинских шоу оказался предателем. Когда-то они были любимцами украинцев, а после 24 февраля 2022 года стали теми, кого возненавидели миллионы.

Тоже интересно Как сегодня живет Мария Рак – финалистка "Х-Фактора", которая уехала за границу

Ведущие украинских шоу, которые оказались предателями

Оксана Марченко

Долгое время жена Виктора Медведчука была ведущей популярных украинских талант-шоу: "Украина имеет талант" и "X-Фактор". Еще в 2021 году президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Оксаны Марченко и ее мужа сроком на три года, что, в частности, предусматривали блокировку активов.

За несколько дней до начала полномасштабного вторжения источники OBOZ.UA сообщили, что Марченко покинула Украину и выехала в Беларусь. В апреле 2023 года СБУ объявила жену Медведчука в розыск. Имущество и активы телеведущей арестовали в Украине. Также она подозревается в финансировании российских группировок.

Оксана Марченко / Фото СТБ

Андрей Доманский

Уроженец Одессы Андрей Доманский в 2002 году начал работать на Новом канале. Он стал ведущим утренней развлекательной программы "Подъем", также вел шоу "Фабрика звезд", "Кто против блондинок?", "Интуиция" и другие.

В 2010 году Доманский уволился с Нового канала и начал работать на "1+1": вел "Шоу на два миллиона", "Мой сможет", "Голос страны". Позже стал ведущим телеканала "Интер".

Андрей не скрывал пророссийских взглядов еще до начала полномасштабного вторжения. Интервьюер Слава Демин рассказал, что телеведущий выехал из Украины на законных основаниях, ведь является многодетным отцом.

Андрей Доманский / Фото "Интер"

Снежана Егорова

Снежана Егорова была ведущей утренних программ "Завтрак с 1+1" и "Подъем", шоу "Медовый месяц", "Народная звезда", дейтинг-шоу "Герои&Коханцы", программы "Мы все о вас знаем".

Еще до начала войны телеведущая была ярой сторонницей России, негативно высказывалась о Революции достоинства и принципиально разговаривала на русском языке. После 24 февраля 2022 года лишь подтвердила свою предательскую позицию, поддержав агрессию России против Украины.

Снежана Егорова / Фото из инстаграма телеведущей

Вадим Абрамов

В течение трех сезонов (5, 6, 7) Вадим Абрамов был ведущим реалити-шоу "Ревизор", придя на место Ольги Фреймут. Позже он покинул проект из-за переезда за границу.

В 2022 году, несмотря на российско-украинскую войну, Абрамов продолжил работать на российском федеральном развлекательном телеканале "Пятница!". Он стал ведущим шоу "Четыре дачи". О войне телеведущий не говорит.

Вадим Абрамов / Фото tochka.net

Кстати, ранее мы писали о том, как сейчас живет хореограф Татьяна Денисова, которая предала Украину.