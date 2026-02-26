Коли Денисовій було 2 роки, родина перебралась до Криму. З 10 років почала займатись танцями. Навчаючись у Ленінградському училищі з певних причин так і не отримала диплом, тому продовжила навчання у КНУКіМ, й навіть створила власний колектив. 24 Канал розповість, коли вона отримала російський паспорт, де зараз і чи казала щось про війну в Україні.

До теми Хто із зірок українського "Х-Фактора" виявився зрадником

Кар'єра в Україні та Росії

У Денисової була дуже активна робота у столиці. Спершу працювала з балетом і викладала у Київському естрадно-цирковому коледжі. У 2004 році погодилась на пропозицію працювати у Німеччині.

Вже у 2009 році стала суддею популярного шоу "Танцюють всі". Хореографиня була у суддівському кріслі з 2 по 9 сезони. Тоді ж переїхала до Росії, де стала однією з членів у журі у проєкті "Танцы".

Тетяна Денисова / Фото ТСН

Особисте життя

У 2011 році Денисова вийшла заміж за співака Олександра Кривошапка. Цікаво, що танцівниця була на 12 років старшою за чоловіка.

Олександр Кривошапко й Тетяна Денисова / Фото з інстаграму співака

Однак сімейне щастя протривало не довго й пара розлучилась. Тетяна також виховує сина Лева.

Олександр Кривошапко розповів про лицемірну позицію зрадниці. За його словами, хореографка у 2010-х постійно критикувала Росію і заявляла, що не хоче там жити.

Скажу так, що Таня завжди мені казала, цитую: "Москва – місто наркоманів, повій і, м'яко кажучи, представників ЛГБТ-спільноти". Мені дуже прикро, що людина, яка позиціює себе сильною та мудрою, змушена жити в такому суспільстві. Ще й добровільно,

– жартував Кривошапко.

Громадянство РФ і позиція щодо війни в Україні

Колишній чоловік Денисової розповів у 2022 році, що ще у листопаді 2021 року вона відмовилась від українського громадянства, а натомість отримала російське.

Ще в листопаді 2021 року вона написала мені після того, як ми не спілкувались років шість, сім. Вона звернулася до мене, їй потрібно було свідоцтво про розлучення. Я одразу їй надіслав, ми дуже тепло поспілкувалися. І тоді вона озвучила причину, навіщо їй було потрібне свідоцтво про розірвання шлюбу. На той час, у грудні, вона отримувала російське громадянство,

– сказав Кривошапко в інтерв'ю Rostyslove Production.

Тетяна Денисова / Фото з інстаграму

Коли розпочалась повномасштабна війна, то Денисова перебувала у Києві, бо була учасницею шоу "Танці. World of Dance" каналу СТБ, де мала сидіти в суддівському кріслі разом із Женею Котом і Максом Чмерковським. За словами Кота, за день до початку війни вони говорили й Денисова розповідала, настільки вона щаслива знову бути вдома.

Судді шоу / Фото з інстаграму Євгена Кота

Тоді хореографиня втекла за кордон, хоча у мережі писали, що вона в Росії. Однак зрадниця все ж з'явилась у російському проєкті "Новые танцы", що виходить на каналі ТНТ.

Тетяна Денисова у проєкті ТНТ / Фото з відкритих джерел

Про війну Денисова не висловлюється. Мабуть, її так і манять криваві російські рублі через які не може зайняти адекватну позицію людини, яка стільки років жила й працювала в Україні.

Де зараз Тетяна Денисова?

Свої соцмережі жінка зробила приватними, тому неможливо поглянути як вона зараз виглядає і чим займається. Однак в інстаграмі все ж можна побачити геолокацію облікового запису. Там йдеться, що Денисова зараз у Німеччині.

Розташування Тетяни Денисової / Скриншот з інстаграму

Ймовірно, вона зараз перебуває на заході Німеччини, у столиці федеральної землі Гессен Вісбадені.