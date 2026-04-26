Відомий український ведучий долучився до війська: де він служить

Стендапер та ведучий Данило Білий від початку повномасштабного вторгнення допомагав війську. Та тепер відомо, що він офіційно став його частиною.

Данило Білий розповів про деталі коментарі для "ТСН. Гламур". Данило Білий зізнався, що вже рік перебуває у 3-й окремій штурмовій бригаді.

До слова Холодно і сиро, – блогер-пліткар Богдан Беспалов показав нові фото у військовій формі

Гуморист поділився, що раніше допомагав бригаді та був залучений до медійних проєктів. Рік тому він офіційно став військовослужбовцем.

Здебільшого я займаюся креативом. Я ведучий "Двіжа", коли треба щось вигадати, мене інколи долучають. Дозволяють мені долучатися до великих проєктів, і ми креативимо,

– поділився Данило Білий.



Данило Білий / Фото з інстаграму Данила Білого

Ведучий звернувся до своїх колег та закликав їх також долучатися до Сил Оборони.

"Всі люди творчих професій! Ви потрібні війську, бо є дуже багато роботи. Є робота з пропагандою, з рекрутингом, є купа роботи. Просто прийдіть і будьте корисними війську", – сказав Данило Білий.

Зазначимо, Данило Білий зіграв у фільмі "КІЛЛХАУС" Любомира Левицького. Це був його перший досвід у великому кіно, як поділився ведучий на своїй сторінці.

Останні новини про зірок у війську

Український актор Олексій Тритенко отримав нагрудний знак "Золотий Хрест" від Олександра Сирського. Зірка серіалу "Коли ми вдома" з перших днів повномасштабного вторгнення у війську.

Ігор Ласточкін днями наробив шуму в мережі новим відео. Він вперше за довгий час вийшов на зв'язок з жартівливим роликом, де танцює в бліндажі.

Наталка Карпа провела чоловіка на фронт. Євген Терехов раніше травмував ногу, тому перебував на реабілітації вдома. Але настав момент прощання.