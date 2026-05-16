Колишня дружина Ращука розкрила, через що судиться з актором і яку правду про нього дізналась

Після гучного інтерв'ю про розлучення та складні стосунки з колишнім чоловіком акторка Вікторія Білан-Ращук поділилася новими подробицями свого особистого життя.

У програмі "Життя відомих людей" вона розповіла, чи підтримує зараз зв'язок з ексчоловіком Володимиром Ращуком, а також пояснила, чому між ними триває судовий процес. До того ж жінка озвучила подробиці про минулі стосунки з Володимиром, які її здивували.

Цікаво Це унікально, – Руслана висловилась про "рекордну ноту" LELÉKA на Євробаченні

За словами акторки, вони з Володимиром наразі не спілкуються взагалі. Вікторія зазначила, що колишній чоловік заблокував її у соцмережах, тому вона не знає, що відбувається в його житті. Також жінка підкреслила, що не планує відновлювати стосунки. Нині між ними з колишнім чоловіком триває суд, який стосується опіки над їхнім спільним сином Яремою. Акторка пояснила, що через суд хоче офіційно визначити графік зустрічей батька з дитиною.

Якщо я до цього дозволяла йому приходити будь-коли, намагалась з ним спілкуватися нормально, попри все, що відбулося, намагалась якось впустити його в життя дитини, але щоразу, коли я намагалась якось зробити по-людськи, обов'язково він щось таке робив, що перевертало мій світ знову,

– заявила Вікторія.

Вона додала, що після того резонансного інтерв'ю до неї написала колишня дівчина Володимира, яка зустрічалася з чоловіком до його стосунків з акторкою. Вона сказала, що "сценарій повторюється". Він зробив зі Вікторією так, як він колись зробив з іншою жінкою.

Новий випуск програми "Життя відомих людей": дивіться відео онлайн

Про яке резонансне інтерв'ю йдеться?

6 травня на ютуб-каналі журналістки Аліни Доротюк вийшла велика розмова з акторкою Вікторія Білан-Ращук. У ній вона розповіла про дитинство, кар'єру та особисте життя, значну частину якого присвятила стосункам з актором Володимиром Ращуком.

Пара одружилася у 2015 році. Вони разом виховували доньку Вікторії від попередніх стосунків. У 2022 році повінчалися, а у 2025 році в них народився спільний син Ярема.

У квітні 2026 року Ращук вперше публічно сказав, що вони з Вікторією більше не разом, і повідомив, що у нього нові стосунки. Після цього жінка пішла на інтерв'ю, де заявила, що чоловік їй зраджував, зокрема під час її вагітності. Акторка стверджує, що пробувала зберегти стосунки й давала чоловіку ще шанси, але ситуація повторювалася. Вона також сказала, що вони з Володимиром ще офіційно не розлучені, але документи вже подані.

"Я багато накосячив, зробив багато л*йна. Але знаєте, як ідуть чоловіки? Залишають все і йдуть. Тому тут моя совість абсолютно чиста", – заявив після цього Ращук у програмі "ЖВЛ". Він додав, що зараз пріоритет для нього – їхній син.