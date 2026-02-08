Оператора номера LELÉKA на Нацвідборі-2026 жорстко розкритикували: що він відповів на хейт

7 лютого відбувся довгоочікуваний фінал Національного відбору на Євробачення-2026, за підсумками якого стало відомо, що Україну на міжнародному пісенному конкурсі представлятиме співачка LELÉKA.

Артистка отримала максимальні бали як від журі, так і від глядачів, однак її виступ викликав неоднозначну реакцію в мережі. Попри позитивні відгуки щодо пісні та вокалу, частина аудиторії залишилася незадоволеною постановкою номера, зокрема операторською роботою та форматом зйомки. На критику вже відреагував оператор виступу, повідомляє 24 Канал.

Так, у коментарях під відео виступу LELÉKA на ютуб-каналі Євробачення. Україна користувачі активно ділилися своїм обуренням, порівнюючи зйомку з аматорським відео та називаючи режисерське рішення невдалим.

"Зйомка – чисто батю на застіллі попросили познімати на телефон";

"Я так знімала в 2010 році подружку, по типу кліпу";

"Що з камерою і форматом зйомки?";

"Дайте триндюліни оператору і тому, хто це придумав. Поганий хід. Але пісня і голос – шикарні".

Глядачі розкритикували зйомку номера LELÉKA для Нацвідбору-2026 / Скриншоти з ютубу

Як оператор виступу LELÉKA відреагував на критику від глядачів?

Олександр Шапоринський опублікував допис на своїй сторінці в інстаграмі.

Я той самий "бухий оператор" на номері LELEKA. Так, ми робили це свідомо. Так, це не брак по камері. Ви навіть уявити собі не можете, через яке технічне пекло ми пройшли, щоб реалізувати щось нове. Ми розуміли куди йдемо, ми розуміли на яку аудиторію працюємо, ми розуміли як відреагує суспільство на це. Але можете бути впевнені – ми зробили як хотіли, не зважаючи на думки всіх навколо,

– написав він.

Оператор додав, що глядачі номер сприймали по-різному, але справжній задум відкрився не всім.

Кожен по своєму сприйняв це режисерське бачення переможного номеру, але не кожен зрозумів наше послання. Те, що на телебаченні "не прийнято", "не працює", "не відповідає рівню" в один момент просто зламалось і взяло верх над всіма цими "законами телебачення",

– зазначив Олександр.

