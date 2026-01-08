Даша Кацуріна вкотре натякнула на розставання з Дантесом
- Даша Кацуріна натякнула на розставання з Володимиром Дантесом через повідомлення у своєму телеграм-каналі.
- Чутки про те, що Кацуріна і Дантес більше не разом ходять у мережі з літа 2025 року.
Уже довгий час у мережі ходять чутки про розставання Даші Кацуріної та Володимира Дантеса, проте вони не коментують цю інформацію. Учора бізнесвумен укотре натякнула, що вони зі співаком не разом.
У своєму телеграм-каналі Кацуріна поділилась правилами, які хоче впровадити у своє життя у 2026 році, передає 24 Канал. В одному з пунктів й знайшли натяк на розрив з Дантесом.
До речі Даша Кацуріна підігріла чутки про розставання з Дантесом
Даша Кацуріна поділилась, що цього року хоче проводити більше якісного часу з дітьми: без телефону та думок про роботу. Щодня вранці бізнесвумен планує прописувати 2 завдання, які точно має виконати протягом дня.
Також Кацуріна прагне "зупинятись" і запитувати себе, чого хоче у моменті. Жінка була впевнена, що з цим правилом у неї все добре, проте виявилося, що ні.
Я людина, яка все життя була в стосунках та жила з дитинства з батьками. Далі – з чоловіком, потім велика війна, з подругами, з батьками, потім знову з чоловіком. І зараз, коли в мене тиждень без дітей, я сама вдома, зіштовхнулася з тим, що на питання "чого я зараз хочу?" мені складно відповісти,
– зізналась Даша.
Коли з'явились чутки про розставання Кацуріної та Дантеса?
Чутки про розставання Даші Кацуріної та Володимира Дантеса з'явились у мережі ще влітку 2025 року. Вони перестали ділитися спільними фото у соцмережах і не з'являються разом на публіці.
Наприкінці листопада бізнесвумен повідомила, що зареєструвалась у додатку для знайомств, чим підігріла чутки про розрив зі співаком.
Кацуріна і Дантес підтвердили роман у вересні 2022 року. Раніше Даша була одружена з ресторатором Михайлом Кацуріним, а Володимир перебував у шлюбі зі співачкою Надею Дорофєєвою.