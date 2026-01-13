Через 19 років після прем'єри: Володимир Дантес переспівав легендарний хіт Гайтани "Шаленій"

Співак Володимир Дантес записав кавер на пісню Гайтани "Шаленій". Він виконав її під акомпанемент гітари.

Слухачі залишились в захваті. Пише 24 Канал з посиланням на телеграм-канал артиста.

Володимир Дантес опублікував відео зі студії, де під гітару виконує "Шаленій".

Просто захотілось її заспівати,

– зазначив він під роликом.

Яка реакція слухачів на кавер Дантеса?

Під відео користувачі залишили сотні лайків та позитивних реакцій.

"Який кайф";

"Люблю цю пісню, кавер чудовий";

"Мед для вух";

"Як гарно";

"Супер";

"Це прекрасно";

"Як чуттєво і милозвучно";

Реакція слухачів на кавер Володимира Дантеса на пісню "Шаленій" / Скриншоти з телеграму

Що відомо про пісню "Шаленій"?