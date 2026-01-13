Укр Рус
Через 19 років після прем'єри: Володимир Дантес переспівав легендарний хіт Гайтани "Шаленій"
13 січня, 18:05
2

Через 19 років після прем'єри: Володимир Дантес переспівав легендарний хіт Гайтани "Шаленій"

Софія Хомишин
Основні тези
  • Володимир Дантес записав кавер на пісню Гайтани "Шаленій" під акомпанемент гітари.
  • Слухачі позитивно оцінили кавер, залишивши сотні лайків та позитивних коментарів.

Співак Володимир Дантес записав кавер на пісню Гайтани "Шаленій". Він виконав її під акомпанемент гітари.

Слухачі залишились в захваті. Пише 24 Канал з посиланням на телеграм-канал артиста.

Володимир Дантес опублікував відео зі студії, де під гітару виконує "Шаленій".

Просто захотілось її заспівати,
– зазначив він під роликом.

Яка реакція слухачів на кавер Дантеса? 

Під відео користувачі залишили сотні лайків та позитивних реакцій. 

  • "Який кайф";
  • "Люблю цю пісню, кавер чудовий";
  • "Мед для вух";
  • "Як гарно";
  • "Супер";
  • "Це прекрасно";
  • "Як чуттєво і милозвучно";

Реакція слухачів на кавер Володимира Дантеса на пісню "Шаленій" / Скриншоти з телеграму 

 

Що відомо про пісню "Шаленій"?

  • Світ почув цей трек у 2007 році.
  • Він увійшов до альбому Гайтани "Капли дождя", до складу якого потрапило ще 6 пісень.
  • Серед інших хітів співачки – "Два вікна", "Самотня босса", "Сонце в тобі" та інші.
  • Її пісні поєднують поп, джаз, фанк та український фольклор. 
  • Зауважимо, що саме сміливі експерименти з музикою, унікальний голос і ліричні тексти зробили Гайтану однією із символів поп-музики 2000-х.