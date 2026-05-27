Історія кохання Володимира та Катерини Остапчуків, які скоро емігрують до Канади

Уже скоро Володимир і Катерина Остапчуки емігрують до Канади, де живуть діти шоумена від шлюбу з Оленою Войченко: донька Емілія та син Олександр-Еван. Блогерка повідомила, що сьогодні їхній останній день у Києві.

Дівоче прізвище Катерини – Полтавська. Вона є третьою дружиною Володимира й народила йому сина Тимофія. Що відомо про стосунки Остапчуків, читайте у матеріалі 24 Каналу.

Знайомство й початок стосунків

Катерина познайомилася з Володимиром у 2022 році. Ведучому заблокували сторінку в інстаграмі, а дівчина допомагала її відновити. Пізніше між ними зав'язалося спілкування.

Блогерка зізнавалась, що спершу подумала, що Остапчук наглий, оскільки навіть не подякував їй, коли сторінку розблокували. Проте Полтавська написала, що хотіла б, аби Володимир був ведучим на її весіллі й зробив знижку, на що чоловік погодився. Ведучий підписався на Катерину в інстаграмі, але написав десь через 3 місяці.

Згодом Володимир і Катерина зустрілися й проговорили 5 годин. Наступного дня Остапчук знову запропонував зустрітися, але дівчина відмовилась, адже її бентежила різниця у віці й те, що у нього недавно завершились стосунки. Нагадаємо, що до Полтавської чоловік був одружений з нотаріусом Христиною Горняк.

Проте блогерка та ведучий продовжували переписуватися і Катерина погодилася зустрітися ще раз. Наприкінці зустрічі Остапчук дав дівчині ключі від своєї квартири та сказав: "Якщо буде така ситуація, що буде пізно й ти не встигатимеш додому, то можеш написати мені й моя друга кімната завжди буде твоєю".

Історія знайомства Володимира і Катерини / Скриншоти з інстаграму блогерки

Наступного дня Катерина приїхала до Володимира й з того часу вони не розлучалися. Дату початку своїх стосунків закоханні вважають 4 жовтня, коли ведучий розлучився з Горняк.

Одруження й народження сина

У лютому 2023 року Остапчук натякнув, що одружився з коханою. Він опублікував фото з паспортного сервісу, яке супроводжувалося підписом, де була дата 22.02.2023.

Через рік Катерина підтвердила, що вони офіційно оформили стосунки. Вона взяла прізвище чоловіка. Блогерка поділилась, що вони вирішили одружитися спонтанно, не знали навіть батьки.

Як виявилося Остапчуки розписалися 6 березня 2024-го. Цьогоріч вони відсвяткували 2-гу річницю шлюбу.

Володимир і Катерина Остапчуки / Фото з інстаграму блогерки

У липні 2024 року Катерина оголосила про вагітність. 10 грудня Остапчуки стали батьками. У подружжя народився син, якого вони назвали Тимофієм.

Володимир і Катерина Остапчуки з сином / Фото з інстаграму блогерки

Остапчуки натякнули, що зіграли весілля

Учора ЗМІ почали писати, що Остапчуки зіграли таємне весілля під Львовом – у заміському комплексі Edem Resort Medical & Spa. Річ у тім, що Катерина опублікувала фото у весільній сукні, а Володимир був у класичному чорному костюмі. На одному з кадрів можна побачити і їхнього сина Тимофія.

Остапчуки натякнули на весілля / Скриншоти з інстаграму Катерини

Водночас наразі подружжя не підтвердило інформацію, що шириться мережею, адже це могла бути рекламна зйомка. Однак ще раніше Катерина ділилась, що вони з Володимиром хочуть зіграти весілля у 2026 році.

Чому Остапчуки емігрують до Канади?

Про переїзд до Канади сім'я почала задумуватися ще рік тому, а остаточно ухвалила відповідне рішення, коли будинок ведучого, що розташований у котеджному містечку "Золоче" у селі Вишеньки Бориспільського району Київської області, постраждав унаслідок російського обстрілу 22 лютого.

Остапчук є резидентом Канади. Крім того, він склав іспит і отримав водійські права. Катерина також розповіла, що чоловік вчився в університеті в Канаді й тепер може викладати у місцевих вишах, і запевнила, що кар'єру ведучого він не залишить.

Дружина Остапчука ділилась, що вони їдуть з України 30 травня. 31 травня Володимир має провести весілля у Римі й звідти сім'я вже вирушить до Канади.