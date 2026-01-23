Зірка фільму "Ти – космос" став Заслуженим артистом України
- Президент України Володимир Зеленський надав звання Заслуженого артиста України актору Володимиру Кравчуку з нагоди Дня Соборності України.
- Окрім Кравчука, це звання отримав Ігор Володимирович Портняк, а також інші діячі культури, такі як Світлана Бардаус і Тетяна Войтех.
З нагоди Дня Соборності України, який відзначають 22 січня, Президент України Володимир Зеленський надав почесне звання Заслуженого артиста України актору Володимиру Кравчуку, відомому за роллю у фільмі "Ти – космос".
Відповідний указ вже опублікований на офіційному сайті Президента України.
Інформацію також підтвердили у Київському академічному театрі драми й комедії на лівому березі Дніпра, де працює актор. На інстаграм-сторінці з'явився допис про це.
Окрім цього, звання Заслуженого артиста України отримав Ігор Володимирович Портняк. Він знімався у серіалах "Дільничний з ДВРЗ", "Прикордонники", а також у фільмах "Бурштинові копи", "Крашанка", "Збори ОСББ" та багатьох інших.
До списку нагороджених також увійшли: Світлана Бардаус, Тетяна Войтех, Андрій Гетьман, Олександр Крот, Світлана Ромашко та інші діячі культури.
Що відомо про Володимира Кравчука?
Актор родом з Кам'янця-Подільського.
Вищу освіту він здобув у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича.
У 2016 році Володимир почав працювати актором у студії "Мамахохотала". З 2019 року Кравчук грає в Театрі на Лівому березі. Відомо, що він також бере участь у постановках "Дикого театру".
Широкому загалу Володимир відомий за роллю у фільмі "Ти – космос", а також за участю у стрічці "Бурштинові копи".
У 2022 році Кравчук долучився до війська. Протягом півтора року він служив кулеметником, після чого продовжив службу вже як воєнний кореспондент. Нині актор працює спецкором на "Армія TV".