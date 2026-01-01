Володимир та Олена Зеленські з'явилися у вишиванках на Новий рік: скільки коштують їхні образи

Президентське подружжя Володимир та Олена Зеленські 31 грудня опублікувало традиційний новорічний портрет. Увагу публіки привернуло вбрання першої леді та президента України.

Вони обрали стильні образи від українських брендів. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Володимира Зеленського.

Перша леді позувала на фото у білій вишитій сорочці "Зоряна" від Gunia Project. Її вартість на сайті бренду становить 8 200 гривень. Модель має прямий силует і широкі манжети, її родзинкою є вишивка бісером, виконана вручну. Орнамент на сорочці створили за мотивами стінних розписів на Дніпровщині.

Вишита сорочка як в Олени Зеленської / Скриншот з сайту Gunia

Вишиванку доповнили чорні класичні штани та елегантні сережки-підвіски з перлинами.

Для портрета Олені Зеленській зробили м'які локони з об'ємом і святковий макіяж.

Що відомо про вбрання Володимира Зеленського?