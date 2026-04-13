Актор-воїн Володимир Ращук показався з ексдружиною та їхнім 6-місячним сином
- Володимир Ращук та Вікторія Білан разом з 6-місячним сином відвідали церкву на Великдень.
- Вікторія Білан опублікувала святкові фото, зазначивши, що їхній син вперше святкував Великдень.
Актор та військовий Володимир Ращук показався з Вікторією Білан після розриву. Подружжя разом з 6-місячним сином відвідали церкву на Великдень і посвятили кошик.
Ращук поділився фотографією з колишньою дружиною та сином в інстаграмі.
Дивіться також Великдень у сімейному колі: Притула замилував святковими фото з чотирма дітьми та дружиною
Володимир Ращук та Вікторія Білан сфотографувалися з сином та великоднім кошиком на фоні церкви. Вони тримають 6-місячного Ярему на руках. Зірка серіалу "Прикордонники" позував у військовій формі.
Щасливого Великодня,
– написав актор під фото.
Вікторія Білан також опублікувала серію святкових світлин в інстаграмі. Вона зазначила, що цьогоріч їхній з Ращуком син уперше відсвяткував Великдень.
У нього теж був свій кошичок, хоч і маленький, але такий же святковий, як і в дорослих. Сьогодні він вперше посвятив пасочку, вперше проживав це світле свято разом з нами, вперше був щедро омитий святою водичкою,
– розповіла Білан.
Акторка побажала українцям світлого Великодня, любові, віри та миру Україні. Також Вікторія подякувала українським військовим за те, що ми маємо можливість жити й святкувати.
Вікторія Білан відсвяткувала Великдень / Фото з інстаграму акторки
Що відомо про стосунки Володимира Ращука та Вікторії Білан?
Володимир Ращук та Вікторія Білан одружилися в листопаді 2015 року, а у квітні 2022 року повінчалися.
У жовтні 2025 року в подружжя народився син Ярема.
Днями в інтерв'ю Ращук повідомив, що розійшовся з дружиною. Актор поділився, що в їхніх стосунках почалися труднощі, коли Вікторія була вагітна.
Володимир також зізнався, що покохав: "Хтось каже, що зрадник, але ви походіть у моїх чоботях, поживіть моє життя, а вже потім будете засуджувати й розповідати, як кому жити".
Актор підтвердив, що зараз перебуває в інших стосунках.
Водночас Білан звинуватила колишнього чоловіка у брехні й пообіцяла розповісти правду.