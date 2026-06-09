Вікторія Білан офіційно розлучилась з Володимиром Ращуком, який зраджував їй
Вікторія Білан офіційно розлучилась з Володимиром Ращуком. Вона розповіла, що колишній чоловік не прийшов на суд, а причиною назвав службу в армії.
Відповідний допис Білан опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.
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Сьогодні я офіційно звільнилася. Потроху витягую зі спини ножі, відмиваюсь від брехні, зради й розчарування. На суд він (Володимир Ращук – 24 Канал) не з'явився, бо ж "у війську і не може прийти". Чергове брехливе клопотання і чергові виправдовування,
– зазначила акторка.
За словами Вікторії Білан, на суді вона розповіла правду про стосунки з колишнім чоловіком. Акторка стверджує, що Ращук уже давно не цікавиться життям їхнього 8-місячного сина Яреми, хоча досі називає себе батьком. Жінка додала, що Володимир не допомагає дитині й заявила про відсутність "відповідальності й чоловічої гідності".
Я більше не хочу тягнути цю історію. Не хочу, щоб мене та моїх дітей асоціювали з людиною, яка не знайшла в собі сміливості навіть прийти до суду й подивитися мені в очі,
– наголосила Вікторія.
Білан розповіла, що суд пропонував дати час на примирення, але вона відмовилась, бо вважає, що воно "можливе лише там, де є правда, повага, відповідальність і хоча б бажання залишатися людиною у найважчі моменти".
Сьогодні я поставила крапку, і це бодай одне з найкращих і найважливіших рішень у моєму житті, бо я нарешті звільнилась від людини, поруч з якою я втрачала себе. Від таких треба не просто йти, а втікати без страху і без жалю. Бо найстрашніше не самотність. Найстрашніше жити поруч із людиною, яка тебе знецінює і знищую брехнею й боягузтвом,
– додала вона.
Наприкінці Вікторія заявила, що хотіла віддати речі Володимиру, "але не було кому", тому вона викинула їх на смітник.
Розлучення Вікторії Білан і Володимира Ращука: головне
- У квітні Володимир Ращук повідомив, що розійшовся з дружиною. Актор зізнався, що покохав іншу жінку, та підтвердив, що вже перебуває в інших стосунках.
- Згодом Вікторія Білан дала інтерв'ю Аліні Доротюк, де розповіла власну правду про шлюб з чоловіком. Акторка розповіла, що Ращук зраджував її під час вагітності. Кілька разів жінка пробачала Володимиру, але він продовжував підтримувати зв'язок з коханкою, з якою, до речі, знайомий 20 років.
- Наразі Вікторія не розкрила, чи розділили вони опіку над сином. Але раніше акторка розповідала, що не спілкується з колишнім чоловіком. Ращука навіть не було на хрещенні Яреми.