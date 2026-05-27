Володимир Зеленський розкрив, де нині живуть його діти

Президент України Володимир Зеленським є батьком двох дітей: доньки Олександри та сина Кирила.

Під час знімання нового ток-шоу "Вдома краще" глава держави розповів, де зараз перебувають його діти. Відео опублікували на ютуб-каналі "Офіс Президента України".

Олександра та Кирило залишаються в Україні.

Вони в Україні, вдома, я пишаюся ними. Знаєте, я все одно вважаю, що краще за все бути вдома,

– заявив Володимир Зеленський.

Що Володимир Зеленський раніше казав про своїх дітей?

Донька президента та першої леді України, Олександра, народилася у 2004 році – через рік після весілля Олени та Володимира Зеленських.

У 2013 році в родині з'явився син Кирило.

Володимир та Олена Зеленські з сином і донькою / Фото з інстаграму першої леді України

Відомо, що Олександра навчається на юридичній спеціальності. Дівчина стала студенткою у 2022 році.

Кирило наразі ще школяр. Раніше перша леді України казала, що син хоче в майбутньому стати солдатом.

Президент розповідав, що через зосередженість на війні мало часу проводить з дружиною та дітьми, проте дуже цінує моменти, коли це вдається.