Володимир Зеленський розкрив, де нині живуть його діти
Президент України Володимир Зеленським є батьком двох дітей: доньки Олександри та сина Кирила.
Під час знімання нового ток-шоу "Вдома краще" глава держави розповів, де зараз перебувають його діти. Відео опублікували на ютуб-каналі "Офіс Президента України".
Олександра та Кирило залишаються в Україні.
Вони в Україні, вдома, я пишаюся ними. Знаєте, я все одно вважаю, що краще за все бути вдома,
– заявив Володимир Зеленський.
Що Володимир Зеленський раніше казав про своїх дітей?
Донька президента та першої леді України, Олександра, народилася у 2004 році – через рік після весілля Олени та Володимира Зеленських.
У 2013 році в родині з'явився син Кирило.
Відомо, що Олександра навчається на юридичній спеціальності. Дівчина стала студенткою у 2022 році.
Кирило наразі ще школяр. Раніше перша леді України казала, що син хоче в майбутньому стати солдатом.
Президент розповідав, що через зосередженість на війні мало часу проводить з дружиною та дітьми, проте дуже цінує моменти, коли це вдається.