Думала, що викашляю легені, – колишня дівчина Wellboy повідомила про боротьбу з раком
- Яні Савченко діагностували Т-лімфобластну лімфому, і вона розпочала лікування хімієтерапією, яке триватиме близько 6 місяців.
- Яна відкрила збір коштів на лікування, оскільки частину витрат покриває держава, але залишаються додаткові витрати на аналізи, ліки та процедури.
Колишня дівчина українського співака Wellboy, стилістка Яна Савченко, повідомила, що їй діагностували Т-лімфобластну лімфому, простими словами – рак.
Дівчина розповіла про діагностування та лікування захворювання. Пише 24 Канал з посиланням на її інстаграм-сторінку.
Яна зазначила, що у вересні пройшла повний чекап – все було нормально, окрім трохи підвищеного ШОЕ.
Для довідки! ШОЕ (швидкість осідання еритроцитів) – це лабораторний показник крові, який показує, як швидко еритроцити (червоні кров'яні тільця) осідають на дно пробірки.
У стилістки ШОЕ був 21 при нормі до 15, що списали на недавню хворобу. Через три тижні у дівчини раптово зник голос. Обстеження виявили пухлину 8х6 сантиметрів у передньому середостінні, що паралізувала голосовий нерв. Після біопсії діагностували лімфому. За місяць очікування результатів пухлина виросла до 10 сантиметрів, з'явилась вода в легенях і біля серця.
Мій стан дуже погіршився. Пухлина росла і давила на грудний відділ. У мене почався сухий кашель – три тижні без зупинки. Я думала, що просто викашляю свої легені. Було дуже важко дихати, з'явилась тахікардія, задишка і втома. Навіть 10 хвилинні прогулянки давались складно,
– поділилась Яна.
Після того як у дівчини діагностували Т-лімфобластну лімфому, вона розпочала лікування за допомогою хімієтерапії. Один тиждень Яна проводить в лікарні на крапельницях, кілька тижнів – вдома на відновленні. За грудень вона вже пройшла перший блок хімієтерапії, попереду ще 4-5 блоків. Загалом лікування триватиме близько 6 місяців.
It sucks, але таке може трапитися з будь-ким. Зараз я змирилась і роблю все, що від мене залежить. З хороших новин, шанси на повне одужання високі,
– зазначила Савченко.
Колишня дівчина Wellboy бореться з раком / Скриншоти з інстаграм-сторіс
Оскільки дівчина зараз не може працювати, вона відкрила банку на своє лікування. Частину лікування покриває держава, але є багато додаткових витрат: аналізи, обстеження, ліки, процедури. Уже витрачено близько 220 000 гривень.
Точну фінальну суму спрогнозувати складно, тому чесно кажу – я не знаю, скільки ще знадобиться, і відкриваю збір без конкретної мети по сумі. Якщо після мого одужання (сподіваюсь воно буде) кошти залишаться – я передам їх на інші збори,
– написала Яна.
Зробити донат на лікування стилістки можна за посиланням.
Колишня дівчина Wellboy бореться з раком / Фото з інстаграм-сторінки Яни Савченко
Що відомо про стосунки Яни Савченко та Антона Вельбоя?
- Про їхній роман в мережі заговорили ще літом 2023 року.
- Восени співак підтвердив чутки, опублікувавши романтичні фото з Яною.
- Пізніше виявилося, що, познайомились Wellboy і Савченко під час роботи. Дівчина була стилісткою на зйомках кліпу для пісні "Додому".
- Водночас вже в серпні 2025 року в інтерв'ю OBOZ.UA Антон заявив, що його серце вільне. Розставання з Яною, за словами артиста, сталося з його вини й далося йому важко.