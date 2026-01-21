Син Костянтина Грубича, який втратив руку на фронті, показався з механічним протезом
- Ярослав Грубич, син телеведучого Костянтина Грубича, який втратив руку на фронті, показався з механічним протезом і планує отримати біонічний протез із кистю.
- Ярослав продемонстрував, як тренується з протезом, підіймаючи 8-кілограмову гирю, і отримав підтримку від українців у соціальних мережах.
Син телеведучого Костянтина Грубича, Ярослав, показався з механічним протезом. Улітку минулого року військовий отримав важке поранення на фронті, внаслідок якого втратив праву руку.
Грубич показав відео з механічним протезом з гаком на своїй сторінці в інстаграмі. Чоловік повідомив, що згодом у нього буде біонічний протез із кистю.
Початки. Не лякайтесь, це механічний протез з гаком, після нього буде біонічний з кистю. Побачимо, як це все буде працювати у побуті,
– написав Ярослав Грубич.
У коментарях під дописом українці підтримали військового:
- "Усе у вас вдасться! Ви – людина неймовірної сили. Сила духу та фізична сила обов'язково дадуть результат".
- "Ярославе, вітаю з новими відчуттями".
- "Красень. Сила та витримка. Всього доброго!"
- "Вітаю, друже".
Грубич також показав, як тренуються з протезом. Він узяв 8-кілограмову гирю.
Тримається непогано. Лайнер не спав,
– поділився Ярослав.
Що відомо про поранення Ярослава Грубича?
Ярослав Грубич зазнав важкого поранення 21 липня 2025 року, коли росіяни вдарили по особовому складу. Військовий втратив праву руку та отримав контузію, внаслідок якої на певний час втратив слух.
Коли стався обстріл, були загиблі та поранення. Фотограф Ян Доброносов розповів, що тоді росіяни вбили друга Ярослава – Сергія Богданова з позивним Спектрум".
Костянтин Грубич відкрив збір на реабілітацію сина 20 серпня 2025 року, у свій день народження.